無名指藏秘密！　醫揭「關鍵長度」

▲您的無名指有比食指長嗎？（示意圖／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

胸腔暨重症醫師黃軒表示，你的無名指藏有秘密，根據研究，酒精依賴者的無名指普遍比食指長。

黃軒10日在臉書說，最近一項刊登於《American Journal of Human Biology》的研究發現，無名指長度可能與你的飲酒傾向有關！你的手指比例，特別是無名指與食指的長度比例，在胎兒期就已由性荷爾蒙的濃度高低，決定好了。

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黃軒指出，雄性荷爾蒙（Testosterone）暴露過高，無名指相對更長；雌性荷爾蒙（Estrogen）暴露過高，食指相對更長；手指長度相近，可能意味著胎兒期的男女性別荷爾蒙剛好平均適中。

黃軒表示，這項研究重點在於，這些比例與性別荷爾蒙的暴露高低，有密切相關，而性荷爾蒙對行為和生理影響深遠，這也包括了飲酒習慣。

▼無名指藏秘密。（示意圖／CFP）



黃軒提到，由英國斯旺西大學的研究團隊進行的一項實驗，調查258名大學生（其中169名為女性）的無名指與食指的長度比例，與其飲酒習慣有關係。

黃軒說，研究結果顯示，無名指更長的學生更容易大量飲酒，男性的這種關聯性更為明顯，這些可能與其在胎兒期，接觸更高雄性荷爾蒙的睾固酮有關。

黃軒寫道，研究人員發現，手指比例不但可以反映胎兒期性荷爾蒙的影響，也觀察到酒精依賴者的無名指，普遍比食指長，這可能是雄性荷爾蒙暴露過多的結果。

黃軒指出，而這個研究有限制和缺點，胎兒期的睾固酮暴露，對大腦和身體具有組織性的影響，不僅塑造手指比例，還通過荷爾蒙在青春期，激發進一步影響成年行為，例如飲酒傾向。

黃軒表示，然而，需要注意的是，這僅是一種統計上的關聯，無法證明因果關係，手指比例不等於酒量命運；研究顯示，無名指長度僅代表一種可能傾向，而非必然結果，因飲酒行為還會受到文化、社會和心理等多方面的影響。