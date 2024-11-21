酒駕父載女兒與左轉轎車相撞1死1重傷　6歲女童相驗結果曝

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄成功一路與海邊路口，20日發生車禍事故，56歲林姓男駕駛轎車在左轉時未禮讓騎機車的45歲陳姓男子，陳男當時載6歲女兒迎面撞上林男車輛，女童送醫後不治，陳男酒駕、身體多處擦挫傷；檢方21日上午相驗，確認女童是因車禍發生導致死亡，至於陳男傷重尚無法製作筆錄，詳細事故原因仍待調查釐清。

▲自小客左轉時未禮讓機車，雙載機車撞上，6歲女童送醫不治 。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

警方指出，20日16時9分許接獲通報車禍，到場了解是林男駕駛自小客車沿成功一路由南往北行駛左轉海邊路；陳男騎機車載陳女沿成功一路由北往南直行，在成功一路與海邊路口發生碰撞。陳男身體多處擦挫傷送醫治療，陳女送醫治療後不治死亡。林男無酒駕；陳男酒測值0.98毫克超標。

警方到場訪查周遭，並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為林男轉彎車未禮讓直行車；陳男酒駕及未注意車前狀況、陳女未戴安全帽，詳細肇事責任待送交通大隊分析研判。

檢方今日上午進行初驗，確認陳姓女童是因車禍發生導致死亡，至於騎車的陳男傷重，還在加護病房救治，尚無法製作筆錄。

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