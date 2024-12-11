天龍國公婆開口閉口「你們台中人」！人妻忍10年...離婚換自由

▲人妻受不了台北公婆處處針對，還會用言語貶低她，決定離婚。（示意圖／PhotoAC）

圖文／CTWANT

結婚不僅是兩個人的事，與伴侶的家人相處也很重要。最近一名人妻上網抒發心情，表示結婚10多年來住台北的公婆講話處處貶低她，或是開口閉口批評她家鄉台中，讓她身心俱疲，決定離婚換自由；令人妻不解的是，為何「台北人會瞧不起台中人」，引發熱議。

一名台中人妻近日匿名在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，分享自己離婚前後的日子有多不同。人妻表示，離婚前周末常常要從台中開車去台北的公婆家，但公婆總愛限制她跟她的小孩，像是想看卡通會被罵對腦袋不好，回房間看手機又會念她對眼睛不好。

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不僅如此，公婆還會出言貶低她，只要公婆在電視上看到台中有殺人事件，就會對她說，「你們台中人怎麼這麼恐怖？」而人妻想看綜藝節目，公公也會說，「你們中部人水準就是這樣喔……」。

綜合種種因素，人妻表示只要回公婆家就會有種吸不到氧氣的感覺，尤其是她在自己家呼風喚雨，到了公婆家沒有話語權。人妻在忍了10幾年的時間，覺得已經受夠一切，所以憤而向先生提離婚，從此不用再去公婆家，她想幹麻就幹麻，讚嘆「自由真好」。

而對於公婆一直以來對台中人的偏見，讓她不禁好奇問，是否真的有「台北人會瞧不起台中人」這種事情。

貼文一出底下引起許多網友熱情留下各自見解，「妳公婆是土星人吧，跟台北人無關」、「人品問題，和居住地區無關」、「台北殺人放火的新聞也很多啊」、「都是藉口啦，台北人照樣被說，媳婦真是奇妙的角色」；另外也有人認為，「有問題的是妳前夫」應該是豬隊友。

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