瑞典公主「陸戰隊受訓」畫面曝光　耍槍開炮預備登基女王

▲維多利亞公主接受陸戰隊訓練。（圖／翻攝自Facebook／Kungahuset，下同。）



記者吳美依／綜合報導

瑞典王儲、47歲的維多利亞公主（Crown Princess Victoria of Sweden）正在接受海軍陸戰隊的特別軍事訓練，替未來擔任國家元首做準備，只見她素顏、身穿迷彩服，操作槍械毫不生疏，不時露出笑容，還跟同袍一起拍團體照，作風相當親民。

根據最新釋出畫面，維多利亞在斯德哥爾摩（Stockholm）貝爾加海軍基地（Berga Naval Base）參加軍事訓練。瑞典皇家宮廷（Royal Court）今年4月就宣布，她將在秋天接受特別軍事訓練，目的是「更深入地了解戰略、軍事科學和軍事策略」

維多利亞公主也在聲明中表示，「現在，我的野心是把所有精力投入軍事訓練，以利未來能夠以最好的方式代表瑞典及軍隊。」

事實上，這不是維多利亞公主第一次接受軍事訓練。2003年，她就參加了瑞典武裝部隊國際中心舉辦、為期3周的基礎訓練。先前，她也被拍到參加其他活動，包括10月出席瑞典國防大學的相關課程。

▼維多利亞公主、其夫婿丹尼爾親王（Prince Daniel）及一雙兒女。（圖／達志影像／美聯社）

