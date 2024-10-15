黑衣部隊副中隊長現身　「國人挺我們就能打」　嘆被叫米蟲

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記者李芸樺、實習記者陳品勻／台北報導

請來海龍蛙兵暨教官還不夠，《豈有此呂》這次再請到「吃過全餐」、待過海軍陸戰隊各種特戰單位的退役中校張士陽，來跟大家聊聊傳說中神祕的「黑衣部隊」！當面對中共未放棄武力犯台且不斷擴大軍演範圍，而被問到國軍到底有沒有戰力？張士陽語重心長認為，這其實端看國人心態，他難過國軍被叫米蟲，喊話只要國人相挺「我們就能打」。

▲ 退役中校張士陽。（圖／《豈有此呂》）

「黑衣部隊」就是三大特勤隊之一的陸特、海軍陸戰隊特勤隊，張士陽曾是特勤一中隊副中隊長，他表示特勤任務在反恐，所以多了很多射擊、格鬥訓練，而前輩們曾出勤監獄鎮暴，他也曾待命支援大寮監獄挾持案。

就因為不想待在封閉空間、也不想對不起自己，就一路從兩棲走到了更不容易的爆破隊和特勤隊，張士陽笑說相較之下，天堂路真的只是最基本，而電視上看他們爬完天堂路爆哭，不是因為感動，而是被醫務士拿碘酒洗皮開肉綻的傷口實在太痛了！

▲張士陽分享軍旅生涯經歷和見聞。（圖／《豈有此呂》）

而克難周要跳糞坑又是什麼該死的功課？張士陽提到抹大便不只是為了偽裝，最主要是訓練膽識和服從，如果達到了這個目的，訓練就是有意義的；所以儘管天堂路也不合理，還是正式被編為國防部核定的訓練課程之一。

軍旅生涯中，除了協助海底撈屍看見死者扭曲的臉太震撼，還有件事對他影響很大，張士陽時任兩棲集訓隊的副隊長，魔鬼週中有阿兵哥在執行祕密滲透任務時，從堤坊掉下撞到避碰墊身亡，讓他警惕更加注意訓練的安全性。

而主持人呂捷竟還「白目」當場問張士陽：「聽說涼山部隊很厲害？」想知道和空特、憲特有瑜亮情結的陸特張士陽的回答是什麼呢？請鎖定10月15日下午1:10的《豈有此呂》。

▲ 張士陽挺國軍不是米蟲。（圖／《豈有此呂》）