　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

神祕黑衣部隊副中隊長現身　「國人挺我們就能打」揭監獄鎮暴和祕密滲透

記者李芸樺、實習記者陳品勻／台北報導

請來海龍蛙兵暨教官還不夠，《豈有此呂》這次再請到「吃過全餐」、待過海軍陸戰隊各種特戰單位的退役中校張士陽，來跟大家聊聊傳說中神祕的「黑衣部隊」！當面對中共未放棄武力犯台且不斷擴大軍演範圍，而被問到國軍到底有沒有戰力？張士陽語重心長認為，這其實端看國人心態，他難過國軍被叫米蟲，喊話只要國人相挺「我們就能打」。

▲▼ 退役中校張士陽。（圖／《豈有此呂》）

▲ 退役中校張士陽。（圖／《豈有此呂》）

「黑衣部隊」就是三大特勤隊之一的陸特、海軍陸戰隊特勤隊，張士陽曾是特勤一中隊副中隊長，他表示特勤任務在反恐，所以多了很多射擊、格鬥訓練，而前輩們曾出勤監獄鎮暴，他也曾待命支援大寮監獄挾持案。

就因為不想待在封閉空間、也不想對不起自己，就一路從兩棲走到了更不容易的爆破隊和特勤隊，張士陽笑說相較之下，天堂路真的只是最基本，而電視上看他們爬完天堂路爆哭，不是因為感動，而是被醫務士拿碘酒洗皮開肉綻的傷口實在太痛了！

▲▼ 退役中校張士陽。（圖／《豈有此呂》）

▲張士陽分享軍旅生涯經歷和見聞。（圖／《豈有此呂》）

而克難周要跳糞坑又是什麼該死的功課？張士陽提到抹大便不只是為了偽裝，最主要是訓練膽識和服從，如果達到了這個目的，訓練就是有意義的；所以儘管天堂路也不合理，還是正式被編為國防部核定的訓練課程之一。

軍旅生涯中，除了協助海底撈屍看見死者扭曲的臉太震撼，還有件事對他影響很大，張士陽時任兩棲集訓隊的副隊長，魔鬼週中有阿兵哥在執行祕密滲透任務時，從堤坊掉下撞到避碰墊身亡，讓他警惕更加注意訓練的安全性。

▲▼ 退役中校張士陽。（圖／《豈有此呂》）

而主持人呂捷竟還「白目」當場問張士陽：「聽說涼山部隊很厲害？」想知道和空特、憲特有瑜亮情結的陸特張士陽的回答是什麼呢？請鎖定10月15日下午1:10的《豈有此呂》。

▲▼ 退役中校張士陽。（圖／《豈有此呂》）

▲ 張士陽挺國軍不是米蟲。（圖／《豈有此呂》）

ET快訊
年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝
1年暴瘦26公斤　名醫雙頰凹陷說原因
快訊／大谷翔平熄火2保送！林多首打席開轟　大都會系列賽扳平道
離婚9個月！　張兆志前妻突問「第一次產檢」網瘋猜
貸款高達18億！　陸女莫名變保人崩潰報警
柯文哲USB的數字全是錢！　謝國樑被記「200」近日可能到案
郭雪芙熱戀中！　直擊新歡「外國捲髮男」回家過夜
孕婦衝台中吃屋馬！突「羊水破了」來不及吃　業者1做法被讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨「高曝光立委」被點名下個罷免　徐巧芯1動作提前部署

黑衣部隊副中隊長現身　「國人挺我們就能打」　嘆被叫米蟲

回擊飲酒作樂說！管碧玲：共軍準備軍演時「海巡正搜救中國船員」

中國海警稱愛心環台軍演「都是愛你的形狀」！海巡署回擊了

中國海警4船侵擾我海域10小時　海巡艦艇「逼近對峙」畫面曝光

北高體育總會首簽MOU　賽事聯辦、運動員交流「4大重點」一次看

賴清德喊組建「40萬民力」非民兵　內政部：不會參與軍事作戰

捷克演講談中國軍演　蔡英文籲民主國家團結：對任何夥伴動武必有嚴重後果

僅列冊2萬華拾荒者「上百人領嘸補助」？　北市駁斥：洪申翰倒果為因

中共軍演資訊戰攻擊次數也增2倍！　駭侵、試探都成功阻絕

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

梁文音演唱會「星光二班」到場力挺！　哽咽唱《分手後不要做朋友》：分開很痛

陸圍台軍演海警闖限制水域　巡防艇「並肩」驅離畫面曝

王心凌為演唱會「戒酒一個月」　不怕青峰索吻…妙回感情現況

楊繡惠擁抱和解徐乃麟　他正面回應：不用道歉#星光雲REELS

VOLVO電動車帶你輕鬆環島 打卡全台最「南」端充電樁

國民黨「高曝光立委」被點名下個罷免　徐巧芯1動作提前部署

黑衣部隊副中隊長現身　「國人挺我們就能打」　嘆被叫米蟲

回擊飲酒作樂說！管碧玲：共軍準備軍演時「海巡正搜救中國船員」

中國海警稱愛心環台軍演「都是愛你的形狀」！海巡署回擊了

中國海警4船侵擾我海域10小時　海巡艦艇「逼近對峙」畫面曝光

北高體育總會首簽MOU　賽事聯辦、運動員交流「4大重點」一次看

賴清德喊組建「40萬民力」非民兵　內政部：不會參與軍事作戰

捷克演講談中國軍演　蔡英文籲民主國家團結：對任何夥伴動武必有嚴重後果

僅列冊2萬華拾荒者「上百人領嘸補助」？　北市駁斥：洪申翰倒果為因

中共軍演資訊戰攻擊次數也增2倍！　駭侵、試探都成功阻絕

台積電ADR率先創天價　台積電夜盤挑戰歷史高點

為選美假冒台灣人！她一開口「非常火」露餡　網傻眼：中國來的吧

以色列被爆：數周前向美國要先進「薩德反飛彈系統」

「Nissan大改款旗艦休旅」外觀內裝曝光！豪華霸氣神似放大版Kicks

10點開搶！虎航機票促銷「回程798元起」　限時2天

小孟老師／10月15日星座運勢　「成熟的大人」處女座眼光懂放遠

「夢幻工作」在台灣！　4萬月薪包吃住

李陳鎬退出《認哥》！錄好的將全剪光　活動前1hr出事…主辦全崩潰

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

大谷翔平2保送　林多首打席開轟！大都會7比3系列賽扳平道奇

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

中國海警4船侵擾我海域　海巡艦艇逼近對峙畫面曝光

影／咬到！F-16狙擊手莢艙標定畫面曝　鎖定中共航母遼寧艦載殲15

中國海警PO愛心環台軍演圖！海巡署回擊了

管碧玲：共軍準備軍演時　海巡正搜救中國落海船員

40萬民力非民兵　內政部：不參與軍事作戰

捷克演講談中國軍演　蔡英文籲民主國家團結：對任何夥伴動武必有嚴重後果

拾荒者領嘸補助？北市批綠委倒果為因

沈伯洋遭列台獨清單　陸委會：恫嚇台灣人

快訊／最新中共圍台軍演概況　國防部偵獲共機125架次、共艦17艘

評罷樑失敗打了民進黨一巴掌　前立委分析「林右昌傷得更重」

翁曉玲提案刪中國人繼承遺產200萬門檻　林楚茵：是要拖累台灣嗎？

北高體育總會首簽MOU　4大重點一次看

迎戰大罷免潮　藍黨團：將罷免不適任綠委反制

國民黨「高曝光立委」　被點名下個罷免

更多熱門

相關新聞

轟-6與遼寧艦對「敵」港口模擬打擊

轟-6與遼寧艦對「敵」港口模擬打擊

大陸東部戰區昨14日晚間6點宣布「聯合利劍-2024B」演習圓滿完成任務。大陸官媒《央視》晚間新聞聯播曝光軍演海陸空演習細節。包括「西安」號飛彈驅逐艦又來了，在西南海域參與對台任務。還有載實彈轟6k戰機在遼寧艦支援下，模擬「對敵港口軍事目標實施多波次模擬聯合打擊」，以及刻意釋出多架戰機「已見中央山脈」的畫面。

管碧玲：共軍準備軍演時　海巡正搜救中國落海船員

管碧玲：共軍準備軍演時　海巡正搜救中國落海船員

陸海警用閩南語喊話「台灣是中國的一部分」

陸海警用閩南語喊話「台灣是中國的一部分」

中共軍演資訊戰攻擊次數也增2倍！　駭侵、試探都成功阻絕

中共軍演資訊戰攻擊次數也增2倍！　駭侵、試探都成功阻絕

影／咬到！F-16狙擊手莢艙標定畫面曝　鎖定中共航母遼寧艦載殲15

影／咬到！F-16狙擊手莢艙標定畫面曝　鎖定中共航母遼寧艦載殲15

關鍵字：

呂捷豈有此呂海軍陸戰隊特種部隊爆破黑衣部隊特勤國軍軍演

讀者迴響

熱門新聞

歐陽娜娜、張韶涵轉發「解放軍圍台圖」：只有1個中國

第1次壞壞！女友「1動作」他驚嚇：超色

女生宿舍24人有13人懷孕！揭闇黑真相

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮被2女星「發文抗議」：畫面都他

貨輪靠泊基隆港　「輕推1下」橋式機…3億沒了

「廟會女神」轉戰啦啦隊！去年確診罕病：試試又何妨

柯文哲USB新解密！　爆秦慧珠拿威京30萬獻金

孕婦吃屋馬羊水破！業者1做法被讚爆

今晚變天！　最低溫時間曝

28歲女每天吃「這1物」！1年後驚罹大腸癌

柯震東婚禮跳16蹲「隔天不能起身」！　急cue坤達：幹嘛叫我上台啦

貸款高達18億！她莫名變保人崩潰　銀行回應了

缺席蕭敬騰婚禮⋯五月天阿信現身全場瘋掉　劉若英吃醋：你們叛徒～

朱芯儀罹癌「蕭敬騰夫婦第一個知道」曝他們暖舉

柯文哲USB的數字全是錢！　謝國樑近日可能到案

更多

最夯影音

更多

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面