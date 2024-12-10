桃園19歲男逆向肇事！撞斷瓦斯管線害路人受傷　現場慘狀曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子今（10）日清晨駕車行經桃園區大豐路時，突然失控逆向撞擊路旁機車，其中機車被撞擊後還波及一名路人，當時路旁瓦斯管線也被撞壞瞬間竄出濃濃瓦斯味，桃園市消防局據報後到場灑水，避免車輛起火與降低瓦斯異味，警方封鎖管制現場並通知瓦斯公司人員到場救災。肇事林姓男子酒測值為零，初步調查疑似疲勞駕駛肇禍，現場狀況則於上午8時許排除，至於真正肇事原因仍需調查釐清。

▲林姓男子清晨6時許駕車行經桃園區大豐路時，突然失控撞擊路邊機車還撞斷瓦斯管線，消防人員據報到場灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲消防人員將傷者送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，19歲林姓男子今天清晨駕車沿桃園區大豐路往延平路方向行駛，行經大豐路某洗衣店前時突然偏離車道撞擊路旁停放機車，機車彈飛後波及李姓路人，造成其擦挫傷勢，其中肇事車輛撞擊洗衣店瓦斯管線毀損造成瓦斯外洩。警方與消防隊人員據報後到場處理，警方立即實施周邊封鎖管制，並通知欣桃瓦斯公司協同救災。

▲消防與欣桃瓦斯人員據報到場搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

肇事林姓男子有輕微擦挫傷勢，經酒測後並無酒精反應，被波及李姓路人也有擦挫傷勢，但均意識清楚，警方初步研判調查，肇事林姓男子疑似精神不濟肇禍，消防人員會同欣桃瓦斯公司人員初步完成瓦斯外洩，並於上午8時5分排除現場狀況，至於肇事原因仍需進一步調查釐清。

▲現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）