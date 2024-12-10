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台中人嗨翻！盧秀燕再開口：將蓋超級大巨蛋、可容納3-4萬人

記者游瓊華／台中報導

世界棒球12強賽奪冠，加上近日天王周杰倫在大巨蛋開演唱會，狂吸引15萬人，讓民眾引頸期盼第二座大巨蛋出現。昨(9)日台中市長盧秀燕無預警透露，台中大巨蛋已經在規劃中，2年內公布地點。今天在市議會總質詢時，有市議員追問大巨蛋議題，盧秀燕再證實，將蓋超級大巨蛋，預計可容納3、4萬人，佔地約10到15公頃，將耗資400、500億元，至於地點也需要考量交通問題，目前正在做最後評估，等確認後會跟大家報告。

▲盧秀燕談超級大巨蛋。（圖／記者游瓊華攝）

▲盧秀燕今天在市議會再公布驚喜，提到台中將蓋超級大巨蛋，預估容納3、4萬人。（圖／記者游瓊華攝）

中職會長蔡其昌表示，台灣職棒市場潛力驚人，贊成第二顆大巨蛋蓋在台中。民進黨市議員江肇國昨天指出，台灣隊榮獲12強棒球賽世界冠軍，舉國歡騰，緊接而來的2024亞洲冬季聯盟自上月底開賽，單場進場人次更創下4388人的冬盟歷史紀錄，顯示民眾對棒球運動的高度熱情。

不過，江肇國也批評，近期冬盟賽事中，台中市政府及市長盧秀燕都未積極參與，也無任何推廣計畫留住球迷，且台中洲際棒球場的廁所維修計畫，中央經費補助已到位半年仍尚未動工，更遭到球迷抱怨。江肇國質疑，在台北大巨蛋已舉辦多場棒球賽事的情況下，台中市府「世界棒球之都」的美名？更擔憂這一榮譽恐怕被台北市取代。

今天藍營議員黃佳恬、賴義鍠質詢時追問盧秀燕，盧秀燕正式證實，台中準備要蓋超級大巨蛋，至於超級大巨蛋會有4要件，包括必須是素地、佔地約10到15公頃，且由於預估工程經費斥資400到500億元、承包商的財務狀況也相當重要，還有交通疏散問題等，「市府很早就展開規劃，要興建可容納3、4萬人的大巨蛋」，也是天助台中，世界12強奪冠，各界更重視國球，也證明台中方向正確。

盧秀燕表示，目前大巨蛋正在做最後評估，至於公布地點的期程，會比2年內公布還要快，等確認後會跟大家報告。

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