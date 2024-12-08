最愛來台5大國家曝「歐美旅客增」　陳世凱拋明年3大觀光策略

▲近年來台灣的觀光資源，吸引歐美旅客前來。（示意圖／達志）

記者蔡亞樺／台北報導

今年來台國際旅客已突破700萬人次，日本117萬人次不意外奪冠，美國57.8萬人次擠進第4名，且成長幅度較去年超過2成，交通部長陳世凱上任100天內觀察到有此成績，他表示，今年設定1000萬來台旅客目標沒達成，就明年來達成，務實推動更多觀光亮點讓台灣被看到。

據觀光署統計今年到12月1日止，來台旅客總數697萬人次，來台前5名國家的觀光客，日本旅客117萬人次居冠，其次為香港澳門旅客115萬人次、韓國 旅客88萬人次、美國旅客57.8萬人次及菲律賓旅客41.8萬人次。

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觀光署分析，今年7到9月跟去年同期相比均有成長，日本成長12.09%、美國10.51%、歐洲5.71%；以成長幅度來看，1至9月與去年同期成長相比，成長表現更佳，日本成長53%、美國28%、歐洲21%。

觀光署進一步分析，若今年7到9月與疫情前2019同期相比，只有美國成長3.72%，其餘市場均負成長，未回復疫前水準。若今年1到9月與疫前同期相比，美國成長6.53%，成長幅度較佳，其餘市場均未回復疫前水準。

▲交通部長陳世凱上任100天，積極走訪拜會基層工會也拋出觀光發展政策的構想。（圖／交通部提供）

9月2日「救火」就任交通部長滿100天的陳世凱說，他一上任遇到1000萬旅客的目標，雖然不是他設定，但也不會調升或調降，這不是務實的事，他認為務實是一直向上，讓來台灣玩的旅客增加，是交通部長的責任，目標是其次。

陳世凱說，他設定來台旅客目標是「今年要比去年多、明年要比今年多」，12月3日已達到700萬人次，突破去年649萬人次，因此今年沒達成1000萬人次的目標，就明年來達成，趨勢就是向上。

大陸觀光客向來是台灣重要觀光市場，業者期待禁團令解除已經1年，陳世凱說，現在在沒有陸客之下，達到700萬人次，因為1、2年歐美旅客增加滿多，一直拉上去，過去注重陸客，但這幾年沒陸客也發展出另一種多元觀光體系。

他認為，觀光不是一蹴可幾，若是一個霹靂手段就能解決，每一任部長都會做，所以他要做的是讓台灣有更多亮點被大家看到，以往過於側重少數亮點，像是太魯閣遇到地震受損，外國人以為台灣沒地方玩。

陳世凱對明年觀光發展提出3大策略，包括開發更多台灣觀光亮點，例如野柳地質公園就發現一半都是韓國旅客，其他國家旅客可能也會喜歡，不要只是推廣太魯閣、阿里山、日月潭，要挖出更多亮點介紹給外國旅客。

他說，觀光服務更細緻化以及觀光交通更便捷，許多人喜歡自由行，打造一條從桃園機場或高雄機場進來後，到台南或其他縣市旅遊的便捷交通，建立專屬旅遊行程的便捷交通，交通方便旅客就會去，大家自然就來台灣玩。