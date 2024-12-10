被騙為何「錢拿不回來」？律師揭1關鍵：當下就要「立刻」報警

▲每個詐騙案被害人最不想聽到的話是「錢拿不回來了！」（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

北市內湖區近日發生發生一起雙屍命案，後續經警調查後發現，死者為一對母女，懷疑是母親的積蓄遭人詐騙1200萬元後，又被員警嘲諷「錢絕對拿不回來」、「怎會被騙」、「你還活著？」等語，結果一時想不開走上絕路。而對於為何遭詐騙的金錢如此難以追討，就有律師表示，在錢財轉移「當下」就要「立刻」報警，這樣才有機會凍結帳戶內的金錢。

根據《三立新聞網》報導指出，有詐騙受害者坦言，即使律師明確表示「錢拿不回來了」，但他們仍會抱持一絲希望，認為努力爭取或許還有機會。

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而詐騙案件中，金錢能否追回的關鍵，在於受害者發現受騙的時間「是否及時」。如果能在第一時間報警並凍結嫌疑帳戶，尚有機會追回部分款項。

但實際情況是，詐騙集團在受害人的款項匯入帳戶後，會立即提領並進行洗錢，被害人只要一旦錯失這黃金時間，錢往往就此消失。即便案件進入法律程序，勝訴後仍可能因查無財產而無法受償。

報導中就舉例2019年的瑞傑泰國地產詐騙案，此案牽涉黑幫成員、藝人等人，受害者超過百人。後續主嫌北聯幫幫主王際平被判13年4月徒刑，藝人吳勇峰2年徒刑，鄉土劇演員陳伯偉5年徒刑，台東市前市長陳建閣則被判10年徒刑。

而目前案件進入二審，預計2025年2月宣判。但民事訴訟仍在一審階段，多數受害者因缺乏可供執行的資產，訴訟曠日持久且進展有限。

一名該案的受害者回憶，2019年初投入400多萬元後，幾個月內即發現受騙，並聲請債權憑證，但因王際平與瑞傑地產名下已無資產，強制執行無法進行。

該名受害者表示，當時律師就曾言「錢幾乎不可能追回」，但他仍選擇堅持下去，期望未來判刑確定後，能透過不法所得分配挽回些許損失。

報導中也引述另一起案例，一位曾提供7個銀行帳戶的盧姓女子，事後被控協助詐騙集團。檢方發現，盧女的帳戶在短短6小時內進帳87萬元。一審法院判處盧女6個月徒刑並罰款10萬元，目前案件進入二審階段。

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