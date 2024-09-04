高雄猴爬好市多冷藏櫃「標價1萬」　抓褲腳+摸胯下！惡搞代價曝

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名王姓男子帶著林、黃2名友人，在7月7日到好市多中華店消費，林姓男子竟爬進冷藏冰櫃，以手機螢幕顯示1萬元，把自己當商品標價，還抓褲腳摸胯下惡搞，一旁的黃姓女子則將整個過程錄下，事後還上傳網路，畫面流出後引起撻伐，害好市多把整櫃冷藏商品全數下架，好市多報警後，警方循線逮捕黃、林2人，依違反社維法送辦。高雄簡易庭審理時，林男辯稱遭「冰箱熱漲冷縮吸住」，但法官不信，依違反社維法藉端滋擾公司行號罪，各判罰2人3千元。

▲高雄猴爬進好市多冷藏櫃惡搞，遭法院判罰2300元。（圖／翻攝自黑色豪門企業，下同）

全案發生在7月7日中午12點04分，一名身穿綠色短袖上衣、黑色短褲、戴著黑色邊框眼鏡的林姓男子，鑽進好市多中華店的冷藏櫃中，先是指著自己，再指著自己右手的手機，畫面中顯示是iPhone手機的計算機頁面，數字則打著「10000」，疑似想表示自己的標價是1萬元。

林男還在冷藏櫃中拉起短褲褲腳、摸胯下，不斷地指著自己，再指手機畫面，最後自己用腳推冷藏櫃門，同時還拿著一盒奶茶，同行友人也幫忙開門讓他出來，錄影的黃姓女子則是從頭笑到尾，喊著「X小啦！」

黃女事後還將影片上傳網路，引發軒然大波，好市多清查後表示，該商品於營業期間，持續有商品補貨人員整理排面，期間並未發現商品有異狀，為維護賣場安全及商品品質，並提供會員安心的購物環境，呼籲不理性的行為切勿模仿。

好事多事後報警，警方也循線逮捕林男、黃女，訊後依違反社維法送辦。

高雄簡易庭審理時，林男辯稱，當時他進入冰箱想拿奶茶，但冰箱門因熱漲冷縮將他吸住，害他無法立即開啟冰箱門離去，但法官認為一般人在商場購物如遭遇緊急情況，在通常情形下會立即通知賣場服務人員協助處理，不會藉機嬉鬧表演，還將過程拍成影片上傳博取網友注意，不採信辯詞，因此依，依違反社維法「藉端滋擾公司行號」各判罰2人3千元，全案可上訴。