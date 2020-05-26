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「換手開車」撞進鬼門關…關鍵畫面曝！車主回握方向盤　3人命喪「火棺材」

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記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

桃園一名30歲趙姓男子25日晚間22時許開著福斯GTI「小鋼砲」載同行聚餐的邱姓、林姓兩名友人，行經桃園市大竹南路轉彎處時，車速疑似過快撞上限速桿，讓整輛車直接起火燃燒，3人遭火吞噬。不過，警方稍早提供的最新消息指出，原本其實是邱男要載趙男，怎料兩人交換駕駛位置，3人因而命喪火窟。

▲桃園三死車禍，恐怖火燒車畫面曝光。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲恐怖火燒車畫面曝光。（圖／記者游宗樺翻攝）

整起死亡車禍發生於25日晚間，當時趙男下班後與友人們一起在常去的小吃店用餐，結束後他載邱男、林男離去，結果在桃園市大竹南路轉彎處不慎超速失控撞上60公里的限速桿，整台車瞬間起火，炸出熊烈火光。

▲桃園3死車禍，監視器畫面曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼邱男騎車迴轉要去開趙男的車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園3死車禍，監視器畫面曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

然而，根據警方最新提供的監視器畫面，邱男當時騎車迴轉至餐廳，其實是要開著趙男的福斯轎車，載趙男離開，與事故現場調查發現，駕駛為趙男、副駕為邱男，後座為林男有所出入。

另外，林男家屬也曾透露，林男擔任賣車業務，邱男當天要跟他買車，不過趙男開車回邱男家拿取證件時，結果過程中卻不幸遇上死亡車禍，對於事故原因，家屬也崩潰表示，請檢方釐清駕駛是否酒駕，讓林男能夠走的明白；對此，目前警方將繼續偵辦及釐清。

▲桃園火燒車，家屬現場招魂限速60公里。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲家屬今早到現場招魂，當時車輛撞上60公里的限速桿。（圖／記者游宗樺翻攝）

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