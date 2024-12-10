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中國調查「輝達反壟斷」　美媒：向川普擺下擂台

▲▼NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

▲NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

北京以「反壟斷法」調查美國人工智慧晶片業者輝達（NVIDIA），「華爾街日報」報導，中國不會沉默面對連串貿易制裁，但川普新政府是否願意協商，現在還是未知數。

華爾街日報（The Wall Street Journal）引述業界人士說法報導，中國動作旨在向美國傳達，不會沉默面對貿易與科技制裁，特別是回應總統當選人川普（Donald Trump）下月即將就任，可能對中國展開連串行動。

輝達過去4季在中國市場的總營收為135億美元（約新台幣4370億元），占全球業務的12%。美國政府限制輝達向中國出售最高階晶片，輝達的中國業務比例開始出現萎縮。

報導寫道，中國依循過去模式對輝達展開反壟斷調查，是就美國限制對中出口表達不滿情緒。中國國家市場監督管理總局指出，懷疑輝達2020年收購邁倫科技（Mellanox Technologies）股權，涉嫌違反中國的反壟斷法。

輝達2019年宣布同意以70億美元價格併購邁倫科技，在當時是輝達營運史上最大一筆併購案。中國監管機構強調，2020年4月因輝達併購這間在以色列登記的半導體公司協議中，同意對中國供應繪圖處理器，輝達也承諾不歧視中國消費者，於是展開調查。

北京的反壟斷部門對於國際企業進行全球併購，即使交易與中國沒有直接關係，仍扮演重要的監督角色。英特爾（Intel）過去曾以50億美元收購以色列半導體業者高塔半導體（Tower Semiconductor），同樣面臨中國監管機構關切。

中國監管機構並未指控輝達行事錯誤，也沒有解釋為何這項設有附帶前提的併購案3年多後才引起關切，輝達指當時的併購協議，可在6年後撤銷。

北京近期陸續回應華府的對中貿易禁令。美方早前限制業者對中出口用於人工智慧的先進記憶體晶片，約140家中國業者也被列入禁運名單。中方從上週起，限制用於高階晶片與軍事裝備的稀礦出口，4家主要產業協會也禁止購買美製晶片。

官方登記資料顯示，中國當時關切輝達併購邁倫科技，可能導致兩家業者產品將主導供應鏈，影響市場競爭，兩業者當時同意7項前提，其中2項為機密不得公開。依據中國的反壟斷法，違者可面臨上年度營運額最高10%的罰款。

歐亞集團（Eurasia）創始人布瑞莫（Ian Bremmer）指出，中國此舉可向美國新政府擺下擂台，但只有川普團隊願意協商才有效果，現在還為時太早。

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