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快訊／吹10級強風　「0度線恐壓境」挑戰強烈冷氣團時間曝

（圖／氣象署）

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

防10級強陣風！氣象專家吳德榮提醒，周六至下周二清晨有達到首波「強烈大陸冷氣團」的機率；最新歐洲模式周六晚間8時模擬圖顯示，850百帕「零度線」在北部近海，最新美國模式同時間模擬圖則顯示，850百帕零度線非常接近北部陸地。

氣象署今天清晨持續發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、嘉義、台南、東部、東南部沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今白天起大氣轉乾、氣溫略升，北部雲量漸減、多雲時晴，中南部晴時多雲，東半部有局部短暫雨；周二、周三天氣回暖，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮分析，周四鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨；周五起鋒後強冷空氣南下，氣溫逐日下降，天氣轉濕冷，周日起再轉乾冷，要注意保暖。

吳德榮提醒，最新各國模式仍模擬，周六至下周二清晨有達到首波「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）的機率，屆時部分平地又有發布「低溫特報」（≦10度）的條件；不過，最低氣溫能降到幾度？低溫影響範圍又如何？各國模式模擬持續微調中，應繼續觀察。

▼吳德榮說，最新歐洲模式周六20時模擬圖（下圖左）顯示，850百帕零度（紅）線在北部近海；最新美國模式同時間模擬圖（下圖右）則顯示，850百帕零度（紅）線非常接近北部陸地。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

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