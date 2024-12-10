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今下最大地區曝　「最強冷氣團」凍3天恐跌破10℃

（圖／氣象署）

▲今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

今宜蘭防較大雨勢！氣象專家林得恩提醒，入冬最強冷氣團周六報到，影響至少3天以上，預估最冷時段會落在周日至下周一清晨，北部平地最低溫約10至12度，竹苗地區則可能有10度以下低溫。

中央氣象署預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天、周三天氣比較穩定，基隆北海岸、宜蘭雨勢較明顯，宜蘭有局部較大雨勢機率，花蓮、台東雲量也多一些。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

劉沛滕說，周三晚東北季風增強，周四、周五東北季風影響，大台北、東半部可能下雨，桃園、新竹也可能有些降雨，預估台北氣象站低溫16度。

劉沛滕表示，周六到下周一更強冷空氣補充下來，強度可能來到冷氣團，這波比較乾冷，基隆北海岸、宜蘭、花蓮有少部分降雨；預估周日清晨、下周一清晨較低溫，預報台北氣象站14度或接近13度。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，入冬最強冷氣團周六報到！原位於中國華北的冷高壓，在高層噴流（ULJ）破裂之際，一路突圍南侵，影響台灣時間自周六至下周一，至少3天以上。

林得恩指出，冷高壓強度持續增強中，初步評估介於大陸冷氣團與強烈大陸冷氣團等級之間，預估最冷時段會落在周日至下周一清晨，北部平地最低溫約10至12度，竹苗地區則可能有10度以下，中部下探11至13度，南部13至15度，近山空曠地區還會再下降1至2度。

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