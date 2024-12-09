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台中將蓋大巨蛋！盧秀燕曝喜訊：卸任前公布地點

▲盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

▲盧秀燕今天在市議會總質詢時無預警公布喜訊，表示將在卸任前宣布大巨蛋興建地點。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

全台因為世界12強棒球賽陷入瘋狂，全台引頸期盼能有第二顆大巨蛋。今天台中市長盧秀燕在總質詢中曝喜訊，表示除了原有的巨蛋之外，未來她會再額外幫台中做一個大巨蛋，地點會在符合交通及用地需求的地方，目前正規劃中，預計2年內公布地點。

▲江肇國,蔡耀頡。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲民進黨市議員今天在質詢時表示，台北大巨蛋在啟用後已開啟多項賽事，憂心台中「世界棒球之都」的美名褪色。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中市在2019年以來因洲際棒球場舉辦多項世界大型棒球賽事，獲世界棒壘球總會認定為「世界棒球之都」。台中市議員江肇國、張家銨、蔡耀頡今（9）日在市議會質詢台中市長盧秀燕，台北大巨蛋在啟用後已開啟多項賽事，更舉辦今年的12強棒球賽，似乎讓台中「世界棒球之都」的美名褪色，並反觀台中市府在上月底冬季聯盟開打後，市府沒有任何協助推廣的動作，甚至連洲際棒球場的廁所改善計畫，中央補助已到位半年仍尚未動工，呼籲市府正視棒球運動的發展。

盧秀燕對此回應，台北大巨蛋落成不會影響台中世界棒球之都的頭銜，因為她六年前上任時，台中沒有一個超過萬人的室內場館，當時就承諾過要給市民一個巨蛋，現在也正在興建中，未來她會再額外幫台中做一個大巨蛋，地點會在符合交通及用地需求的地方，目前正規劃中，期盼在她任內8年，可帶給市民更多驚喜與好消息。

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