與王室爭權　東加首相索瓦蘭尼突請辭

▲太平洋國家東加首相索瓦蘭尼。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東加首都努瓜婁發9日綜合外電報導

太平洋國家東加首相索瓦蘭尼（Siaosi Sovaleni）辦公室和國會官員表示，索瓦蘭尼與王室爭權後，今天突然請辭。

路透社援引東加媒體報導，索瓦蘭尼告訴國會：「我會依照憲法，立刻辭職。」

國會官員胡方加（Rhonda Hufanga）告訴法新社：「是的，首相已經辭職，我們不確定接下來會發生什麼。」

索瓦蘭尼在議員們進行不信任投票決定他的未來之前告訴國會，他將辭去職務。

目前不清楚誰會取代自2021年以來擔任首相的索瓦蘭尼，但不信任投票是由他的政敵、老牌政治家艾克 （Aisake Eke）主導。

法新社向首相辦公室確認索瓦蘭尼辭職一事，發言人說：「是真的。」

東加19世紀末開始實行君主立憲制，儘管王室成員慢慢放棄部分權力，國王和貴族仍具有相當大的影響力。

今年稍早，索瓦蘭尼與國王杜包六世（King Tupou VI）發生衝突，杜包六世揚言撤回他的「信任和同意」後，索瓦蘭尼被迫放棄武裝部隊職務。

索瓦蘭尼起初援引此舉違憲的法律建議，拒絕聽從杜包六世要求，但在國會激烈辯論，還被控侮辱國王，逼得他出面否認後，索瓦蘭尼最終做出讓步。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）