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日本首相指名選舉　石破茂被鏡頭拍到「低頭暴睡」

▲▼日本首相指名選舉　石破茂被鏡頭拍到「低頭爆睡」。（圖／路透）

▲日本首相指名選舉，石破茂被鏡頭拍到「低頭暴睡」。（圖／路透，下同）

文／中央社

日本今天舉行首相指名選舉，首相石破茂卻被鏡頭捕捉到雙眼閉著、低頭不動，似乎正在打瞌睡的模樣，坐在他旁邊的官房長官林芳正表情有點不安地看著他。在野黨對此批評，在這種重大的選舉時睡著，「是不是太不謹慎了」。

國會參眾兩院今天分別舉行首相指名選舉，石破順利連任、獲指名為第103任首相。不過，自民黨及聯合執政黨的公明黨在眾議院席次未過半，面臨朝小野大局面，今晚起跑的第2次石破內閣是苦難的出航。

石破茂在自民黨內可能遭遇同志的逼宮，對外也要擔心在野黨聯合起來提出內閣不信任案，可說是內憂外患，似乎不是「安枕無憂」的情況，但他卻被鏡頭拍到在國會大庭廣眾下睡著的模樣。

讀賣新聞報導，在眾議院全體議員進行記名投票時，石破茂低著頭、雙眼閉著，持續數分鐘，似乎陷入熟睡。坐在他身邊的林芳正等人都用不安的表情看著他。

▲▼日本首相指名選舉　石破茂被鏡頭拍到「低頭爆睡」。（圖／路透）

由於自民黨是以少數執政黨參加首相指名選舉，石破茂過於「鬆弛」的模樣引發在野黨批評。

日本維新會代表馬場伸幸在記者會表示，「這是三權分立中的其中一權，選出領袖的選舉。在這時候休息，是不是太不謹慎了？」

石破茂打瞌睡的一幕也在社群媒體瘋傳，有網友說，「林芳正一直盯著他，麻生太郎歪著頭，看起來很困惑」。有網友批評，「連自己選舉連任的時候，竟然都能睡著」。

還有網友說，「比起玉木的婚外情，石破打瞌睡的模樣更讓人無法忍受。你這傢伙，究竟有沒有幹勁啊！別胡鬧了！」拿石破茂的行為與今天爆出不倫醜聞的國民民主黨代表（黨主席）玉木雄一郎相比。

不過也有許多人替石破茂的健康憂心。有網友說，「那種熟睡的情況可能是睡眠呼吸中止症。這種病由於體型或是壓力等原因，在晚上睡覺時會呼吸中止，自己也沒注意到睡眠不足，導致白天嗜睡。白天坐著的時候，會突然感受到強烈的睏意，甚至失去意識陷入暴睡。如果不處理，可能會導致猝死，建議去醫院檢查。

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