芬蘭「聖誕老人村」郵局迎高峰期　每日延長營業4小時

▲在芬蘭的聖誕老人村郵局裡，一群由芬蘭國民納稅出資雇用的全職「小精靈」們，會在此一年365天收信、回信，負責處理全球大大小小的朋友們寄來此地的願望清單。（圖／翻攝FB／Santa Claus Main Post Office）

圖文／CTWANT

在全球幸福指數最高的國家芬蘭，位於北極圈內的羅瓦涅米市（Rovaniemi）有一個全球知名旅遊勝地「聖誕老人村」（Santa Claus Village），而這座村裡的郵局，被公認為是聖誕老人的「官方收件地址」，因此每年都會有數十萬封的信件寄到此處。一群由芬蘭國民納稅出資雇用的全職「小精靈」們，會在此一年365天收信、回信，負責處理全球大大小小的朋友們寄來此地的願望。不過因為隨著聖誕節逼進、「業務量」爆增，聖誕老人主郵局（Santa Claus Main Post Office）不得不宣布即日起到1月6日止，每日要加班4個小時，靠著延長營業時間來滿足業務需求

據《紐約郵報》報導，聖誕老人村的郵局是靠納稅人撥款資助，雇傭了一群全職小精靈們在此工作，其中有些人甚至已經在此工作了數十年。他們的工作包含、整理、閱讀由全球各地寄往此處，希望聖誕老人能夠收到的信件，並且盡力對這些信件進行回覆，數量之多，恐怕遠超你想像。

聖誕老人主郵局自1991年開業，被認為是聖誕老人的「官方地址」，至少芬蘭人自己是這樣自稱的。郵局的小精靈員工艾琳娜（Elina）表示，在每年12月到1月的「業務高峰期」，他們每天會收到3萬封左右的信件。即使是淡季的夏天，每天也有數百封來信，為此總是十分忙碌。

▲聖誕老人主郵局宣稱，一年大約會收到50萬封來信。（圖／翻攝FB／Santa Claus Main Post Office）

工作人員指出，這其中大部分信件是來自全球各地小朋友們的禮物願望清單，他們承諾會盡全力確保每一封信件都有被打開閱讀到，並且轉交給小朋友口中的聖誕老人、紅外套先生、白鬍子胖爺爺，或者有著其他各種化名，但總之你知道他是誰的那位先生手上。

但也有許多信件來自各個年齡層的聖誕老人粉絲，他們年紀已經大到不需要再向聖誕老人索取禮物，但仍然會寫信來此向聖誕老人講述他們的所作所為，以及生活中的各種遭遇。

「很多人每年都會來信，講述他們這一年過得怎麼樣，信裡充滿了生機和各種細節。透過閱讀這些信件，你可以看到不同地方的世界是怎樣的。」另一位工作於郵局假日分撿辦公室的小精靈海蒂（Heidi）表示，「寫信的不僅是孩子，許多成年人也會給聖誕老人寫信，尤其是16歲到28歲左右的年輕人，他們會寫信來此尋求建議。」

▲即使不再需要禮物，仍有不少成年人每年都會寫信給聖誕老人。（圖／翻攝FB／Santa Claus Main Post Office）

艾琳娜指出，大部分的來信都顯示出，年輕人面對著與學習有關的沉重壓力，他們不向聖誕老人祈求禮物，卻希望聖誕老人能幫助他們有更充沛的精力來面對學習或考試，以求能進入某處的某所大學。某些地區，聖誕老人甚至被當成兩性關係的導師，「有很多信件在求救，『聖誕老人，我遇到了這個女孩／男孩，我該怎麼辦？你能幫幫我嗎？』」

在收到來信的同時，小精靈們也會收到明信片、繪畫、公仔或者其他各式各樣的禮物，包含多到數不清的聖誕羊毛襪。小精靈們則指出，他們雖然不可能對每年至少50萬封以上的來信一一回覆，但他們承諾會把所有的信都讀完。而在得到回覆的信件中，醫院、學校、托育中心等組織件將會優先得到回覆以及禮物包裹。

由於時間已經接近聖誕節，在郵局工作的小精靈們工作量也隨之暴增。另外，來自世界各地的遊客也在此時湧入聖誕老人村，並且造訪聖誕老人主郵局。為了滿足日益沉重的業務壓力，郵局先是在11月宣布每天延長營業1個小時，又在12月初追加宣布，到1月為止，郵局開放時間將從每天早上9點延長到晚上8點。相較於原本的營業時間每天上午10點到下午5點，每天足足要加班4個小時。

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