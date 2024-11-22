傷口長15cm！女子參加單車比賽時…突遭「風箏線割喉」

記者廖翊慈／綜合報導

江蘇南京一名單車選手小薑近日參加當地的個人賽「騎遇盤城」時，突遭風箏線割喉。她表示，自己被風箏線纏住脖子後，騎了3公尺左右，才煞車停下來。最終該傷口長達15公分，雖未傷及聲帶，但卻讓她正常講話有困難。

據《揚子晚報》報導，小薑表示，事發時，自己才剛騎1公里，「當時我的車速達到每小時38到39公里，這樣的速度，在被割傷的第一瞬間，很難及時停車，我在被風箏線勒住後，衝出去2到3公尺才煞車了車，當時我覺得脖子很痛，說話也很費力。」

小薑表示，中斷這場比賽後，有工作人員將自己，送至了比賽的終點，隨後她開車去醫院掛了急診，「CT顯示挫傷，沒有割到聲帶等部位，當時我覺得受傷不嚴重，主辦就只賠償500元（人民幣，下同）。」

▲▼傷口結痂前後對比。（圖／翻攝自微博）

小薑返家後幾天，傷口結痂，她才知道嚴重程度，後續又花了千元回診治療，於是她再次與主辦單位進行溝通，對方請她「走保險」。小薑傻眼表示，「醫生說這個傷口可能會留疤，而且傷疤美容走不了保險。」

小薑還表示，這次被風箏線「割喉」，留下了不小的心理陰影，「我現在對高速騎行有恐懼，作為簽約單車手，我後續還有其他比賽，受傷後不能劇烈運動，可能會導致我違約，若產生違約金，我認為，也需要相關單位負責。」

小薑透露，主辦工作人員曾跟自己說，選手們賽前曾簽署《免責協議》，認為受傷當下的處置，和目前給的賠償方案，已盡到義務和責任。

對於小薑提出的誤工費、精神損失費、傷疤美容等相關費用賠償，主辦並沒有給出一個明確的態度。相關工作人員表示，「需要詢問公司法務部門，才能給出確切答覆。」