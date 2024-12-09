王金平突拋「兩岸新論述」　黃暐瀚分析：要選黨主席？

▲前立法院長王金平。（圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

前立法院長王金平8日於「中道和平聯盟智庫」成立大會，拋出兩岸新論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」，他直言，尊重兩岸分治事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會；接受現實狀態，但不否定歷史的情感。對此，媒體人黃暐瀚今（9日）表示，王金平要選黨主席？如果不選黨主席，推出兩岸論述要幹嘛？如果沒當上黨主席，新的兩岸論述，又要如何成為國民黨的新論述？

黃暐瀚表示，王院長突然出手，一來不談「九二共識」，二來提出「兩岸新共識」，今天的中國時報直接解讀「王金平劍指黨主席」。

黃暐瀚指出，雖然王院長早就說過，他是退休的人，不介入黨主席的選舉，可上次王院長缺席全代會，洪秀柱則語出驚人「王院長選黨主席也很正常」。因此，這次王金平推出兩岸新論述，成立智庫，又被中國時報直接解讀為「劍指黨主席」。

黃暐瀚質疑，其實中時的論述也不奇怪，如果不選黨主席，推出兩岸論述要幹嘛？如果沒當上黨主席，新的兩岸論述，又要如何成為國民黨的新論述？

黃暐瀚說，王院長說「治權互不隸屬、主權同而不分」。前一句不難理解，確是現況；但後一句怎麼看來比馬前總統的「互不承認主權」更進一步，變成「主權相同」了？

最後，黃暐瀚強調，中華民國是主權獨立、民主自由、言論多元的國家，要提出什麼論述，都是自由，但面對選舉檢驗，得有多數人支持，該政黨才能執政，理念才有機會遂行。

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▼媒體人黃暐瀚 。（圖／記者李毓康攝）