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王金平拋兩岸新論述！　「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」

▲前立法院長王金平。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲前立法院長王金平。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前立法院長王金平今（8日）舉行「中道和平聯盟智庫」成立大會，並於會中拋出兩岸新論述，他主張，「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」。尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會；接受現實的狀態，但不否定歷史的情感。「分治而不分立」是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機的最務實作法。

王金平表示，世界和平是大家共同追求的目標，但要達成這個遠大的理想必須從自身做起，而第一步，就是實現兩岸的和平。台海地區被國際事務專家視為全球安全最不穩定的區域之一，也有許多人認為台海問題盤根錯節，難以解決。但王金平認為，就算是再錯綜複雜的問題，只要能排除意識型態的干擾，回歸理性，追根溯源，回到最根本的歷史事實，都可以找到合理可行的解決之道。

王金平提到，前總統李登輝1996年在就職典禮致詞中提出，「四十多年來，海峽兩岸因為歷史因素，而隔海分治，乃是事實；但是海峽雙方都以追求國家統一為目標，也是事實。兩岸唯有面對這些事實，以最大的誠意與耐心，進行對談溝通，化異求同，才能真正解決國家統一的問題，謀求中華民族的共同福祉。」王金平認為李登輝這段發言，在此時此刻相當值得借鑒。

七十多年來，台灣經歷不同的發展階段，每個階段對於兩岸政策都有不同的思維與作法，王金平指出，在台灣以寧靜革命，邁向民主化的過程中，也同步對兩岸政策採取更為開放，更為務實的作法，確立兩岸在交流中化解對立，在溝通中增進互信的政策方向。

王金平提及，李登輝在總統任內，成立國家統一委員會，頒布國家統一綱領，促成辜汪會談，開啟兩岸良性互動的新時代。連戰和馬英九以「九二共識」的兩岸最大公約數，深化兩岸交流，厚植兩岸互信，為兩岸關係的穩定發展奠定基礎，而曾經在上海和北京參與辜汪會談的蔡英文女士，以及在市長任內曾率團赴上海訪問的總統賴清德，對於兩岸透過交流所帶來的正面效益，有親身體驗並表示認同。

王金平感嘆，可惜原本看到和平曙光的兩岸關係，在近幾年出現許多變數，甚至成為國際事務專家口中可能爆發軍事衝突的危險區域。探究原因，有外在國際環境的急速變化，也有意識型態的制約，而更多的是因為兩岸交流陷入停頓所產生的誤解，以及隨之而來的對立。

「許多人認為兩岸僵局是剪不斷理還亂的無解問題」，但王金平認為，沒有解不開的結，只要先確立目標，再尋求共識，從理解彼此立場的角度出發，必能找到打開兩岸新局的道路。兩岸的共同目標是保障人民的安全福祉，而最大的共識是尊重彼此的制度與生活，在這個前提下，兩岸要做的是務實接受歷史與現況。

王金平指出，兩岸分治是歷史遺留的問題，但運作七十多年來，已發展出各具特色的生活模式，這是大家都必須正視的現實情況，而兩岸人民共同承繼中華文化，在語文、習俗、宗教信仰上都有相同的傳統，這也是必須接受的歷史事實。

因此王金平主張，兩岸治權互不隸屬，主權同而不分。多年來，在有遠見的各界領袖努力下，兩岸關係朝向存異求同的道路前進，為台灣創造了穩定的環境，而今天，大家沒有理由不在前人打造的基礎上，繼續為下一代開拓和平發展的空間，保障下一代繁榮昌盛的未來，期盼有志之士共同努力，攜手前行，邁向兩岸和平，世界大同的新紀元。
 

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