陸年輕人買爆「鐵皮」　二次元「谷子」熱銷...等發貨要200天

▲谷子店裡售賣的徽章銷量十分驚人。（圖／翻攝藍鯨財經）

記者魏有德／綜合報導

大陸部分年輕人因喜愛動漫，在「二次元」領域投入甚深，買「谷子」不僅成為一種象徵，也代表對動漫作品的支持和喜愛。「谷子」是由英文的「Goods（商品」音譯而來，內容千奇百怪，最基本的包括徽章、掛飾或擺件等。一名二次元玩家透露，「我們已經習慣這麼長的發貨週期了。國谷（國產）200天不算久，還有240天的。」

▲以大陸《盜墓筆記》IP為主題的「痛包」。（圖／翻攝中新經緯）

《中新經緯》報導，徽章在二次元愛好者圈內又稱「吧唧」。浙商證券研報指出，在一眾谷子中，徽章往往是吃谷首選，體現出更快的增長趨勢。2024年至今，小紅書平台上徽章（吧唧）相關的筆記數量，同比去年增長120%。

根據2024年天貓雙11活動期間店鋪累計GMV排名顯示，miHoYo天貓旗艦店位居銷售第一，銷量最高的產品前三款均為徽章，其中，《崩壞：星穹鐵道》一款單價15元（人民幣，下同）的光錐系列徽章，銷量已超過50萬。

擁有動漫相關IP的徽章，其材質僅僅是塊「鐵皮」，卻帶來龐大的經濟效益，引起外界關注。一名在北京經營「谷店」的店長透露，店裡賣得特別好的谷子商品類便是國乙（國產乙女遊戲）和米哈游旗下遊戲的徽章產品，「相關款式一上架便會秒空。」

二次元愛好者阿餅出門都背著掛滿各式徽章的「痛包」，他表示「徽章工藝好看，而且方便展示，既可磁吸到各種金屬物體上，也能背出門。」

▲具有收藏價值的日本動漫徽章在大陸網站上開價33000元人民幣。（圖／翻攝微博）

從成本上來看，徽章材料多以馬口鐵（鍍錫鐵）為主，各種形狀都有，面上印著不同的角色的圖案，玩家可以按照自己喜愛的角色或IP購買，更酷炫一點的還有雙閃徽章，雷射、幻彩、白瓷等不同效果，呈現出有別於一般的徽章款式。

根據大陸前瞻產業研究院數據，2016至2023年，二次元周邊衍生產業規模從53億元增長至1023億元（佔比從28%上升至46%），複合增長率高達53%。截至2023年，大陸泛二次元用戶規模已突破5億人，以Z世代為主力，背後衍生出的「谷子經濟」十分龐大。

▲二次元愛好者在「谷子店」裡可以買到喜愛的動漫相關商品。（圖／翻攝微博）

大陸盤古智庫高級研究員江瀚提到，谷子經濟中，IP方是最賺錢的，前期成本最高的也是IP方，優質IP是吸引消費者關注、激發購買慾望的核心要素，「通常具有高度的辨識度、深厚的文化內涵和廣泛的粉絲基礎，能夠顯著提升產品的附加值和市場競爭力。」

大陸一間較具規模的連鎖谷店加盟負責人透露，上游抽成導致谷店毛利較少，參與抽成的包括IP源頭、代理商、企劃生產方、批發方等，一般要經過四層抽成，「一家60平米（18.15坪）的谷店，毛利率約在35%左右，現在競爭較多，毛利率有時會在30%。」