中國經濟數據改善　專家：需求不足仍是一大挑戰

▲中國經濟數據改善，但需求仍面臨跳戰。（圖／CFP）



文／中央社台北3日電

在接連政策加持之下，中國多項經濟數據出現改善跡象。在中央經濟工作會議召開前，專家認為目前整體經濟仍面臨需求不足、政策效果持續性等挑戰，同時建議，為了明年的經濟成長，應適度提高財政赤字率。

據第一財經，隨著經濟刺激政策陸續發布，近期中國多項經濟數據明顯改善，部分市場機構預期，第4季的經濟成長速度有望超過5%。然而專家指出，需求不足的問題仍然存在，政策效果的持續性、有效性仍需觀察，加上美國總統當選人川普（Donald Trump）可能對中國出口商品加徵關稅，大幅提升外部的不確定性。

報導分析，短期需要採取力道更強的宏觀政策，加上積極的財政政策和更具支持性的貨幣政策，以擴大內需、穩定成長。

中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴日前在中國宏觀經濟論壇（CMF）表示，今年以來，中國的經濟雖然有起伏，但是總體呈現回穩的態勢。前3季的經濟成長4.8%，全年有望實現5%左右的成長。目前經濟總體表現供需不平衡，供給較需求強，最主要的問題是有效需求不足。

他說，如果明年要實現5%左右的成長速度，就需要適度提高財政赤字率，2023年的赤字率高達3.8%，2025年的赤字率是否比3.8%略高一些，是值得研究的問題。

王一鳴提到，明年除了持續支持「兩重」（國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）、「兩新」（以舊換新與設備更新）外，還需要為商業銀行補充資本金。此外，新增專項債中要安排人民幣8000億元（約新台幣3.6兆元）置換隱性債務，因此新增專項債的規模也可以適當擴大。

中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，一系列政策有助於推動經濟回升，但是政策的效果需要改革加持，要藉由相關改革使政策真正發揮出穩定增長的作用。

中共中央經濟工作會議預計於12月舉行，日前路透社報導指出，官方的經濟顧問、學者將在會議上提出2025年經濟成長率「保5」的建議，同時呼籲推動更強而有力的財政刺激措施，應對美國關稅政策對出口造成的影響。