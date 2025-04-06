國道匝道遇警「整車人全棄車落跑」！後方駕駛看傻眼：塞了8人

▲因應連假人潮，國道多個匝道口實施高乘載管制。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

清明連假為因應掃墓、出遊的人潮，高公局在許多路段實施高乘載管制，沒想到竟引發棄車逃逸事件。3日上午國一新竹湖口交流道，一輛汽車見警方在前面檢查高乘載，駕駛及乘客全都棄車逃逸，整車載了8個成年人，讓後方駕駛看傻眼。

後方駕駛將行車記錄器畫面PO上網，表示3日上午6點多，國一新竹湖口交流道，警方實施匝道高乘載管制，駕駛人全都乖乖排隊，等著上高速公路，沒想到此時一輛銀白色車突然停在路中央，車門突打開，下來了一男一女，兩人小跑步離開，接著又下來兩名男女，最後再陸續下來了4名男子，狂奔離開現場，整車的人包含駕駛全跑下車，一共下來了8個人，讓後方駕駛有夠傻眼。

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▲小小一輛車塞了8人全棄車逃逸。（圖／翻攝自 社會事新聞影音）

前方員警發覺不對勁，立刻追了上去，卻撲空沒抓到人，這8人疑似是逃逸移工。新竹縣新工派出所巡佐陳保森表示，「該車駕駛及乘客數名，已棄車沿道路邊坡逃逸，未維持道路順暢及交通安全秩序，先行移置車輛；後續將通知車主說明，釐清駕駛及乘客身分。」

根據勞動部官網顯示，移工發生失聯且經查獲非法從事工作，將處以新臺幣3萬元至15萬元罰鍰，並一律遣送出國，永久不得再來台工作。非法雇主部分，聘僱失聯移工，將處以15萬元至75萬元罰鍰。

為加強查緝非法移工，民眾如有發現雇主未經許可聘僱移工非法工作，或有非法媒介移工等違法情事，可向當地勞工局、內政部移民署、警察機關提出檢舉。如經查屬實者，勞動部將視查獲人數，核發5千元至7萬元不等獎勵金。

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