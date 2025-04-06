南港站趕不上車竟掛列車外！男撐到七堵沒力了　被警拖上月台畫面曝

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

台鐵基隆七堵站昨(5日)晚間發生一起離譜案件！一名40歲蔡姓男子因在南港站購物來不及上車，竟異想天開地爬上台鐵448次太魯閣列車的第三、四節的連接器上，台鐵行控中心發現後，緊急通知列車臨時停靠七堵站，此時蔡男也因體力不支跌落鐵軌上，被鐵路警察拉起，而他虛脫被警方拖上月台的離譜畫面也隨之曝光。

▲蔡男因來不及上車，竟攀附在連結器上。（圖／記者郭世賢翻攝）

台鐵行控中心昨晚8時11分接獲汐止站站務員通報指出，448車次開往台東的太魯閣列車，有一名男子站在第三、四節的連接器上，遂趕緊通知列車臨時停靠七堵火車站，並同步通報鐵路警察。

警方趕抵現場後，發現一名男子坐臥在七堵站2A月台南端4車處的軌道上，所幸身上無傷，但他明顯已體力透支，而透過畫面可以看到，警方當時將他帶回月台上時，他因無力自行行走，警方是連拖帶拉的才將他拉上月台，整個畫面相當離譜。

▲列車臨停七堵站時，蔡男虛脫沒力跌落鐵軌上，被警方拉上月台 。（圖／記者郭世賢翻攝）

初步了解，40歲的蔡姓男子搭乘該列車時因肚子餓，於是在列車停靠南港站時下車買東西，不料返回車廂途中，卻聽見警鈴作響，他來不及上車，情急之下便選擇跳上列車的第三、四節的連接器上，一路緊抓打算撐回到宜蘭羅東。

蔡男事後被警方帶回製作筆錄，全案訊後依違反鐵路法第57條第2項及第71條第1項第1款函移交通部鐵道局裁處，蔡男將面臨1500元以上、7500元以下罰鍰。