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全國民俗體育競賽　金門中正國小鼓吹陣「達成十連霸」

▲▼全國民俗體育競賽金門中正鼓吹陣十連霸。（圖／記者林名揚翻攝）

▲全國民俗體育競賽金門中正鼓吹陣十連霸。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

展現民俗文化的教育部全國各級學校民俗體育競賽，於本月8日在吳鳳科技大學登場，共有來自全國20縣市552所學校，共計9303人次比拚民俗技藝，來自金門的中正國小鼓吹陣，參加文陣，以92.9的高分拿下特優佳績，順利完成「十連霸」，十全十美，並獲得「文陣陣頭之王」美譽。

教育部體育署113學年度全國各級學校民俗體育競賽12月初登場，中正國小鼓吹陣由校長陳為信領軍，指導教師李麗娟、歐陽琪、陳麗蓮老師帶領25位學生赴台參賽。中正鼓吹隊常見於金門地區各大型慶典及活動中，累積豐厚經驗，此次再次於全國舞台榮獲文陣－國小組特優佳績，全校師生引以為榮。

中正國小指出，鼓吹陣成軍28年，在歷任校長楊肅正、張峰德、張栢樾、蔡雪芳校長以及現任校長陳為信的支持下，鼓吹陣已納為學校特色課程。平日由李麗娟老師肩負薪傳大樑，教導金門傳統鼓吹。主要利用學生每天一大清早及下午放學時間進行集訓。每每因為一個動作、一個隊形、一個音不夠到位，就一再反覆練習，學生個個不喊苦、不怕累，才有今天亮麗的成績。

「十連霸得之不易」，中正國小校長陳為信表示，今年薪傳小苗，往下紮根，25個學生當中，有五位是一、二年級小小娃娃兒，吹起比自己身子還高的哨角，展現出「初生之犢不畏虎」的氣勢，驚豔全場，除此之外，還有其中有幾位是比較需要關懷的小朋友，需要校長和老師以更大的愛心和耐心，投注其中。小朋友到團體中除學習技藝、培養紀律，也因此擴大了視野，她說，小朋友找到了自己喜歡物，從其中獲得成就感、光榮感，也因自信的提升，有不少人連帶也提高了學業成績。

▲▼全國民俗體育競賽金門中正鼓吹陣十連霸。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼全國民俗體育競賽金門中正鼓吹陣十連霸。（圖／記者林名揚翻攝）

陳為信說，該校學生將近1200人，20多個社團，鼓吹隊是學校特色團隊，大大歡迎小朋友來參加鼓吹隊，繼續將金門鼓吹傳承下去發揚光大，明年三月也受邀遠赴台中港區藝術中心演出及原來是客11校校際交流活動，鼓吹隊隊員從一年級到六年級都有。相較於在比賽中拿特優，校長更注重傳承，讓小朋友有展演的舞台，證明自己、獲得成就感、培養自信心，也許不是十連特優所能比擬的。

據了解，鼓吹隊幕後的重要推手就是----去年拿到「師鐸獎」和「星雲教育獎」的老師李麗娟，她至今已傳承金門鼓吹陣28個年頭，不僅克服種種困境，還創新設計隊形變化，足跡遍及兩岸三地，讓瀕臨失傳的金門鼓吹陣得以發光發熱。麗娟老師同時斜槓長年引領孩子們關懷金門環境，指導孩子們設計科學實驗，参與全國科展、環境教育實作競賽和大陸科技創新競賽，獲獎無數，展現關懷鄉土的情懷，科學素養的形成，更提升孩子們的自信心，拓展視野，提升格局。
中正國小鼓吹隊，此次由校長陳為信領軍赴台參賽，隨團人員包括，主任林榮新、組長陳麗蓮。指導老師李麗娟、歐陽琪。參賽隊員呂薌、楊顗韸、葉卓諭、許子傑、許楷杰、吳丞睿、陳立昕、盛宥惟、邱柏諺、盛彥幀、倪若赫、王家駿、王如均、盧芝穎、李永恩、文稚媛、翁懿馨、黃晢睿、黃晨芯、陳宥如、黃乙翎、蔡亞蓁、許又穎、許芷綺、楊顗潾。
中正國小校長陳為信表示，中正國小鼓吹陣在全國來說是極少見的傳統陣頭，保留許多台灣本島失傳的古音，頗具歷史意義。學校會持續推展，讓已漸式微的金門傳統鼓吹得以薪傳。此次，要特別感謝金門縣政府、行政院金馬服務中心吳增允執行長、金門國際同濟會、金門木蘭獅子會、金寧鄉代表會陳尤莉代表、金門縣蜈蚣座民俗協會、浯島城隍廟、台南市開基玉皇宮、嘉義市金門同鄉會、台中市王立任議員、中正國小校友會、中正國小家長會熱情贊助，讓鼓吹隊順利赴台參賽。同時，也要感謝鼓吹陣隨團家長們，林郁筑、張蒨芝、張如婷、林玉嬌、林鴻琴，全程幫忙照顧學生，打理樂器及服裝造型，讓比賽得以順利成功。另感謝文稚媛媽媽，盧芝穎外婆，王立任議員，嘉義金門同鄉會，嘉大附小羅毅志老師，致贈點心，飲料，餅乾，麵包為孩子們加油打氣。

▲▼全國民俗體育競賽金門中正鼓吹陣十連霸。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼全國民俗體育競賽金門中正鼓吹陣十連霸。（圖／記者林名揚翻攝）

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