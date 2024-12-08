台灣宗教盛會　台南正統鹿耳門聖母廟43年安座大典6千人齊聚一堂

▲正統鹿耳門聖母廟於8日舉行新建安座43週年慶祝大典，由聖母廟榮譽主委陳亭妃、主委鄭深池等人主祭，循古禮進行天上聖母祭儀，儀式莊嚴隆重。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

正統鹿耳門聖母廟於8日舉行新建安座43週年慶祝大典，由聖母廟榮譽主委陳亭妃、主委鄭深池等人主祭，循古禮進行天上聖母祭儀，儀式莊嚴隆重，來自全省各地500多間約6千名交陪廟宇代表共襄盛舉，晚上席開約數百桌場面十分盛大壯觀。

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聖母廟於1987年首辦天上聖母祭典儀式示範觀摩會，深獲好評，之後便在每年安座大典期間舉辦祭儀至今，今年是43週年慶祝大典，祭儀在悠揚祥和的國樂演奏聲中，由聖母廟榮譽主委立委陳亭妃、鄭深池主委等人主祭，依循古禮向媽祖行上香、獻花、獻茶、獻果、獻壽桃、獻壽麵、獻妝品及獻財帛，行三跪九叩首大禮、恭讀祝文、恭化財帛，各友廟代表則在聖母殿外觀禮，祭儀莊嚴肅穆，祈求風調雨順、國泰民安。前台南市議會議長、市議員郭信良、市議員李中岑等人受邀參與祭典。

上午10時30分許舉辦「媽祖賜福，弱勢關懷活動」，對象為土城香遶境區域，現場發放紅包及棉被，餐點，義剪等活動，吸引眾多信眾到場向鹿耳門媽上香祈福。晚上6時30分許舉辦福宴，席開數百桌，廟方及各交陪境宮廟代表一同出席，場面十分盛大熱鬧。



聖母廟是台南市安南區重要宗教信仰中心，具備各種觀光發展條件，包括附近的美食夜市，廟方栽種千餘棵各式花樹，規畫烤肉區與露營區，另有運動設施與LED光影區供人打卡，廟方提供漢服給民眾穿戴，在宮殿式廟宇中拍照，列名全國百大宗教景點，也是台南著名觀光景點。