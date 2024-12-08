榮耀號郵輪故障估周二回基隆港　觀光署：若有安全疑慮啟動包機

▲地中海榮耀號因故障滯留那霸港，約有1800名台灣旅客回不了基隆港。（圖／MSC地中海郵輪提供）

記者蔡亞樺／台北報導

亞太區最大郵輪「地中海榮耀號」（MSC）4日從基隆港出發，原定航經沖繩宮古島、那霸及石垣島後，8日回到基隆港，不料郵輪突發故障，約1800名台灣旅客滯留在那霸。對此觀光署副署長周廷彰表示，船隻檢測若安全無虞，預估周二出發返回基隆港，若有安全疑慮，把包機納入疏運方案。

台灣港務公司表示，接獲地中海榮耀號船務代理公司通知取消今天航程後，已在臉書及官網轉知旅客。原預計2100名旅客今天自基隆港登船，考量可能有部分遠到旅客不知情，仍來基隆港搭船，已備妥在地計程車隊及飯店資訊，適時提供旅客，也會與船方保持聯繫，盡力服務受影響的旅客。

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周廷彰說，報名榮耀號此行程的旅客總共4000人，包含自由行旅客跟旅行團旅客，目前掌握需疏運回基隆港的旅客，約有1800名台灣人；由於郵輪引擎故障，代理旅行社為東南旅行社，目前正在與郵輪公司接洽。

他表示，郵輪公司目前正進行船隻檢測，並處理交通及賠償。船隻檢測若安全無虞，問題就能解決，預估12月10日、周二出發回基隆港；因行程延誤，針對有急事回台的旅客，旅行社及郵輪公司可各別協助安排航空交通問題。

周廷彰提到，倘若發現船隻需要的檢測時間過程，或繼續航行有安全上的疑慮，也會把包機納入疏運方案，包機費用將會由旅行社及郵輪公司協商負擔，觀光署持續掌握最新情況並給予協助。