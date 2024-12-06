醉男酒瓶ㄇㄠ超商妹...害牙斷頭受傷　議員怒控：警竟放人走

▲不爽被勸亂丟垃圾，醉男持酒瓶砸臉超商女店員，之後又拿東西狂丟，導致女店員「牙斷、頭部撕裂傷」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華、白珈陽、鄧木卿／台中報導

台中市議會今天進行總質詢，市議員蔡耀頡爆料，東區在12月2日晚間發生超商女員工遭男子持酒瓶砸臉案，男子不僅追打至收銀台，甚至將店內商品及購物籃當成武器，拿起來狂丟，嚇得女店員驚聲尖叫，最後更被砸到頭皮撕裂傷、牙齒斷裂、臉部及四肢挫傷。但警方到場後，竟然縱放毆打者離開，甚至案件發生至今已經多日，受害者也沒拿到三聯單，痛批警方螺絲鬆了。

蔡耀頡指出，市民遭受攻擊尋求警察幫助，結果不僅沒有保護被害者，更放縱加害者離開，這樣的處理事情態度讓市民對於警察執行非常不信任，砲轟到底是警紀渙散、螺絲鬆了，還是基層員警被壓榨的苦不堪言，導致無法照正常作業程序辦理相關的勤務，要求警察局長說明。

▲議員不滿，警方到場竟放人走，也無開立三聯單，涉嫌疏失，痛批螺絲鬆了，要求警察局長說明。（圖／記者游瓊華攝）



對此，轄區三分局表示，警方獲報後立即派員前往查處，到場時雙方已無衝突情事，後續警方依規定完成相關當事人筆錄資料，全案將於詢後依法送辦。

警方指出，經瞭解，58歲的陳姓男子酒後到超商購買泡麵後，在熟食區吃泡麵，此時24歲的張姓女店員看到陳男亂丟垃圾遂上前規勸，未料陳男不但以國罵侮辱張女，還隨手拿起店內酒瓶揮舞，並持店內物品丟向張女，致張女頭部、肢體多處擦挫傷及牙冠受傷。

警方強調，接獲通報到場時，陳男坐於超商外地板上，手上也未持有任何物品、也無攻擊傾向，員警見雙方並無發生衝突，所以先協助張女就醫驗傷，並完成張女筆錄資料，全案續依法究辦。

但為何未當場開立三聯單，據了解，員警以要等店家清點財損為由，沒有立即開立三聯單；至於員警是否涉及疏失，還有待進一步調查。