　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醉男酒瓶ㄇㄠ超商妹...害牙斷頭受傷　議員怒控：警竟放人走

▲不爽被勸亂丟垃圾超商妹遭醉男持酒瓶砸臉「牙斷、頭部撕裂傷」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲不爽被勸亂丟垃圾，醉男持酒瓶砸臉超商女店員，之後又拿東西狂丟，導致女店員「牙斷、頭部撕裂傷」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、白珈陽、鄧木卿／台中報導

台中市議會今天進行總質詢，市議員蔡耀頡爆料，東區在12月2日晚間發生超商女員工遭男子持酒瓶砸臉案，男子不僅追打至收銀台，甚至將店內商品及購物籃當成武器，拿起來狂丟，嚇得女店員驚聲尖叫，最後更被砸到頭皮撕裂傷、牙齒斷裂、臉部及四肢挫傷。但警方到場後，竟然縱放毆打者離開，甚至案件發生至今已經多日，受害者也沒拿到三聯單，痛批警方螺絲鬆了。

蔡耀頡指出，市民遭受攻擊尋求警察幫助，結果不僅沒有保護被害者，更放縱加害者離開，這樣的處理事情態度讓市民對於警察執行非常不信任，砲轟到底是警紀渙散、螺絲鬆了，還是基層員警被壓榨的苦不堪言，導致無法照正常作業程序辦理相關的勤務，要求警察局長說明。

▲不爽被勸亂丟垃圾超商妹遭醉男持酒瓶砸臉「牙斷、頭部撕裂傷」，議員爆料：警到場竟放人走。（圖／記者游瓊華攝）

▲議員不滿，警方到場竟放人走，也無開立三聯單，涉嫌疏失，痛批螺絲鬆了，要求警察局長說明。（圖／記者游瓊華攝）

對此，轄區三分局表示，警方獲報後立即派員前往查處，到場時雙方已無衝突情事，後續警方依規定完成相關當事人筆錄資料，全案將於詢後依法送辦。

警方指出，經瞭解，58歲的陳姓男子酒後到超商購買泡麵後，在熟食區吃泡麵，此時24歲的張姓女店員看到陳男亂丟垃圾遂上前規勸，未料陳男不但以國罵侮辱張女，還隨手拿起店內酒瓶揮舞，並持店內物品丟向張女，致張女頭部、肢體多處擦挫傷及牙冠受傷。

警方強調，接獲通報到場時，陳男坐於超商外地板上，手上也未持有任何物品、也無攻擊傾向，員警見雙方並無發生衝突，所以先協助張女就醫驗傷，並完成張女筆錄資料，全案續依法究辦。

但為何未當場開立三聯單，據了解，員警以要等店家清點財損為由，沒有立即開立三聯單；至於員警是否涉及疏失，還有待進一步調查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
吳淡如買到周杰倫前排票卻沒去！　原因曝光羨煞網友
賴清德返抵國門　4架F-16V伴飛迎接
陳梅慧之死神秘乘客身分曝！　警公布撞擊畫面
陳梅慧命喪國道！　毛骨悚然巧合曝
中山美穗驟逝「網湧親妹IG」！　中山忍1天前PO文洩心境
明起北東濕涼「最凍探12度」　最新預測曝光
陳梅慧死亡掀陰謀論　昔參與社運「美麗身影」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「介紹富家子當男友」騙聽障同事賣手機、機車　惡女躲7年下場曝

枋山海域驚見無名男屍！恆春海巡打撈上船　報驗查明身分死因

陳梅慧之死神秘乘客身分曝！XREX創辦人同列被告　警公布撞擊畫面

陳梅慧命喪國道！踏入中檢已進「高危時段」　毛骨悚然巧合曝

與前妻起口角「毆瞎她愛犬右眼」　莽男竟辯：打兩下怎麼了

總統府憲兵「天下第一營」有共諜　學長帶學弟賣情報4人起訴

闖社區找女友「摺疊刀猛刺保全」　莽男殺人未遂判5年8月

頂級詐團金流殺手淪被告！陳梅慧熱心助攻男友破案　專家曝關鍵

板橋某國中11天連爆2墜樓！女學生四肢骨折搶救中　教育局回應了

醉男酒瓶ㄇㄠ超商妹...害牙斷頭受傷　議員怒控：警竟放人走

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

姜草新作《照明商店》一次4集超反轉　擁抱媽媽聞到香味...下秒看哭了

阿姨A倒機車肇逃裝死！　調監視器找人：有扶起來

南韓防長爆下令派軍進國會　退役軍人剃髮求罷免尹錫悅

南韓民怨炸裂！群眾抗議　要求「總統尹錫悅下台」

吳宗憲送準兒媳愛馬仕..Sandy：想哭　遭鹿希派控「占房子.拿爸爸錢」反擊！

陳梅慧國道車禍亡！監視器曝「轎車煙霧飄竄」　眾人下車徘徊

「介紹富家子當男友」騙聽障同事賣手機、機車　惡女躲7年下場曝

枋山海域驚見無名男屍！恆春海巡打撈上船　報驗查明身分死因

陳梅慧之死神秘乘客身分曝！XREX創辦人同列被告　警公布撞擊畫面

陳梅慧命喪國道！踏入中檢已進「高危時段」　毛骨悚然巧合曝

與前妻起口角「毆瞎她愛犬右眼」　莽男竟辯：打兩下怎麼了

總統府憲兵「天下第一營」有共諜　學長帶學弟賣情報4人起訴

闖社區找女友「摺疊刀猛刺保全」　莽男殺人未遂判5年8月

頂級詐團金流殺手淪被告！陳梅慧熱心助攻男友破案　專家曝關鍵

板橋某國中11天連爆2墜樓！女學生四肢骨折搶救中　教育局回應了

醉男酒瓶ㄇㄠ超商妹...害牙斷頭受傷　議員怒控：警竟放人走

「介紹富家子當男友」騙聽障同事賣手機、機車　惡女躲7年下場曝

任內首度出訪友邦　4架F-16V迎賴清德歸國

傅崐萁爆粗口飆罵議事人員、綠委　韓國瑜攔不住無奈吐一句

成語蕎「朝聖周杰倫聽哭了」！　眼眶泛淚全被拍

枋山海域驚見無名男屍！恆春海巡打撈上船　報驗查明身分死因

陳梅慧之死神秘乘客身分曝！XREX創辦人同列被告　警公布撞擊畫面

陳梅慧命喪國道！踏入中檢已進「高危時段」　毛骨悚然巧合曝

小學校長帶頭霸凌致師輕生還造謠、嘉市官員咆嘯受害家屬　監察院彈劾

讓頭頸癌患再次咀嚼美食！長庚數位精準植牙套件　難張口也能重建

中山美穗情路坎坷！　與好友工藤靜香因「傑尼斯偶像男友」決裂

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

社會熱門新聞

獨／租賃車高速撞Uber　目擊者曝陳梅慧慘死男友滿臉血

獨／陳梅慧陳屍位置曝！Uber遭夾擊　她首當其衝慘亡

陳梅慧國道車禍亡　現場監視器曝

黑幫傳「生死籤」撞殺陳梅慧　大哥曝「車禍殺人」行情

台中公園「外籍流鶯」擊敗本土　老司機揭2大優勢

撞死陳梅慧…租賃車駕駛「背景曝光」！親吐肇事原因

高雄美妝店火警　幾乎燒到剩骨架

重返陳梅慧死亡現場！至少2個CMS狂閃被當空氣

獨／前車駕駛曝「陳梅慧急救時曾睜眼」！肇事男下車喊：幫我報警

婆婆過世遺產稅1.5億　楊麗花要付5400萬

獨／陳梅慧國道遇死劫！知情人士還原事故當下

師傅車震人妻　正牌夫綠了7年才知道

即／高鐵左營站傳落軌！女子當場慘死

陳梅慧車禍亡掀陰謀論！專家「整理5重點」：正協助八八會館案

更多熱門

相關新聞

盤點台中聖誕網美新景點　建商撒幣目的「不賣房」

盤點台中聖誕網美新景點　建商撒幣目的「不賣房」

台中聖誕節氛圍濃厚，各種溫馨有趣的活動及節日裝置在城市中處處上演，隨著近期台中洲際酒店開幕，勤美集團主辦「草悟聖誕村」應景成為最新網美景點，信義房屋專家表示，自酒店開幕、教堂點燈一路延伸至勤美術館，草悟道人氣有感回流，開發商造勢相當成功。

台中警想進學校　問學童：通緝犯爸爸在哪裡

台中警想進學校　問學童：通緝犯爸爸在哪裡

自住客搶嶺東30年中古屋　在地：明知投資客物件仍願出高價

自住客搶嶺東30年中古屋　在地：明知投資客物件仍願出高價

防止「喪屍煙彈」入侵校園　中市府採購快篩試劑

防止「喪屍煙彈」入侵校園　中市府採購快篩試劑

法國百年烘焙店「PAUL」重返台中

法國百年烘焙店「PAUL」重返台中

關鍵字：

台中警紀酒萍超商痛毆

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《情書》中山美穗驟逝　享年54歲

加州7.0大地震　百年旅館如「戰區」

人體「黃金3時段」要喝水！醫：能排出50%毒素

獨／租賃車高速撞Uber　目擊者曝陳梅慧慘死男友滿臉血

獨／陳梅慧陳屍位置曝！Uber遭夾擊　她首當其衝慘亡

瓊瑤離世前不找兒子只找媳婦！　何琇瓊首發聲婆媳關係曝

中山美穗宣布取消演唱會「不到1小時就傳身亡」

陳梅慧國道車禍亡　現場監視器曝

林襄看周杰倫站椅子被罵翻！本人道歉了

黑幫傳「生死籤」撞殺陳梅慧　大哥曝「車禍殺人」行情

台中公園「外籍流鶯」擊敗本土　老司機揭2大優勢

撞死陳梅慧…租賃車駕駛「背景曝光」！親吐肇事原因

昆凌全場最美！帶90歲神秘嘉賓看周杰倫開唱

人夫被抓偷藏模型　全場默契神回

扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎

更多

最夯影音

更多

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

姜草新作《照明商店》一次4集超反轉　擁抱媽媽聞到香味...下秒看哭了

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面