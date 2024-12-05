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超商首見！全家推「炸雞桶」部位任選　還有居酒屋串物、烤飯糰

▲▼全家推出冬日暖食新品，還有便利商店首見炸雞桶。（圖／業者提供）

▲全家開賣便利商店首見炸雞桶。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家推出便利商店首見「炸雞桶」，每桶8塊，有「有辣味炸棒腿、雞腿排、火辣雞翅」3種不同部位可任選搭配。此外瞄準冬日暖時商機，化身巷口居酒屋推出10款鮮食新品，像是人氣烤串物、日式烤飯糰、現烤點心等。

▲▼全家推出冬日暖食新品，還有便利商店首見炸雞桶。（圖／業者提供）

▲炸雞桶有3款部位可任選。（圖／業者提供）

●全家首度推出炸雞桶

全家「SOHOT炎選」推出便利商店首見炸雞桶，12月24日前每桶8入售價320元，有「辣味炸棒腿、轟炸火辣雞腿排、轟炸火辣雞翅」3款商品可任意搭配。而年末鼓勵更多消費者減少食物浪費，全家「友善食光」機制再擴大至熟食區SOHOT炎選現烤點心，即日起至12月24日每日下午17:00-23:59，現烤點心「任選7折」。

▲▼全家推出冬日暖食新品，還有便利商店首見炸雞桶。（圖／業者提供）

▲12月24日前每桶8入售價320元。（圖／業者提供）

●聯名人氣滷味品牌，推出肉包、千層餅、肉串新品

新型態熟食區再度聯名創意，首度合作人氣滷味品牌「潮味決」，推出「三杯塔香肉包」、「三杯雞千層餅」、「三杯塔香雞肉串」3款新品，以潮味決獨家三杯醬汁入料，九層塔香讓三杯風味更為飽滿，甜中帶鹹、鹹中帶鮮。12月24日前搭配指定飲品更享49元優惠，還有炸烤物及現烤點心「任選2件8折」。 

▲▼全家推出冬日暖食新品，還有便利商店首見炸雞桶。（圖／業者提供）

▲全家首度合作人氣滷味品牌「潮味決」，推出「三杯塔香肉包」、「三杯雞千層餅」、「三杯塔香雞肉串」3款新品（圖／業者提供）

●現烤飯糰

飯捲、飯糰也推出新品，全家再推2款加熱型飯卷「日式明太子炙烤牛飯卷」、「松露乳酪德腸飯卷」，售價49元，適合通勤族隨時帶走大口吃，即日起至12月10日搭配指定飲品，享餐餐超值配69元優惠。

▲▼全家推出冬日暖食新品，還有便利商店首見炸雞桶。（圖／業者提供）

▲全家再推2款加熱型飯卷「日式明太子炙烤牛飯卷」、「松露乳酪德腸飯卷」。（圖／業者提供）

同時「金飯糰」4款烤飯糰全面升級，嚴選日本直輸食材入料，並以明太子、白鹿清酒打造道地日式風味，搭配獨特的炭火燒烤技術、外層抹醬，打造如居酒屋「現烤飯糰」手作口感。

▲▼全家推出冬日暖食新品，還有便利商店首見炸雞桶。（圖／業者提供）

▲「金飯糰」4款烤飯糰全面升級為日式現烤飯糰。（圖／業者提供）

現烤飯糰首推「淡麗清酒蒸蛤蜊」，以日本知名白鹿清酒，添加奶油及蒜製成清酒醬，搭配甜花蛤及七味唐辛子，為熱銷TOP 1的明星商品。另有「鮭魚炙燒明太子烤飯糰」、「糖燻野郎炙烤牛烤飯糰」、「香辣醬雞肉烤飯糰」，烤飯系列每款售價49元，搭配指定飲品69元優惠。

●7-11推出24小時個人火鍋

7-11 首創全新「輕火鍋」商模，即日起在全台超過1500間門市推出「7-ELEVEN饗喫鍋火鍋專區」，主打24小時就近買，或可透過外送平台服務免出門，適合1到3人份，還能自助配菜加肉，滿足隨時開鍋需求。

▲7-11首創全新「饗喫鍋火鍋專區」適合1到3人份，24小時就近買、隨時開鍋。（圖／記者林育綾攝）

業者也攜手知名餐飲品牌如「太和殿」、「紅豆食府」，推出獨家「超有料」火鍋湯底系列，簡單加熱後即可食用，1人吃鍋可微波即食，1家人吃鍋則可作為鍋底調味，還可購買蔬菜盤、火鍋料隨時加料。

即日起至12月10日，「7-ELEVEN饗喫鍋火鍋專區」指定品項「全面8折」優惠，包括火鍋料、湯底、生鮮肉品與蔬菜盤等，輕鬆自由搭配出理想鍋物。

▲7-11首創全新「輕火鍋」商模，多種小份量、火鍋周邊，隨時想開鍋都能輕鬆來一鍋。（圖／業者提供）

另外，開啟OPENPOINT APP點選「OPEN NOW」，還可啟用foodomo、 Uber Eats、foodpanda外送服務，到「火鍋專區」方便快速下單，提供「外送」、「自取」整合式服務，在家享用或下班途中順道取餐都方便。

12月1日起至12月31日於foodomo選購7-ELEVEN火鍋專區指定冷凍與生鮮蔬果商品，滿499元享外送免運，單筆消費滿500元，再贈100點OPENPOINT點數，輸入指定優惠碼【饗喫鍋】滿499元再95折，最高可折100元，不用出門也能吃鍋。

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全家炸雞桶超商烤飯糰

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