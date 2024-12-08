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葛來儀肯定賴清德出訪　「中共發動聯合利劍C軍演毫無正當性」

▲▼副總統賴清德13日接見「華府學者代表團」，訪賓包括德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）、歐亞集團中國事務執行理事華自強（John Rick Waters）、美國企業研究院資深研究員庫柏（Zack Cooper）及戰略暨國際研究中心費和中國研究講座主任白明（Jude Blanchette）。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德與德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德近日順利完成「繁榮南島 智慧永續」之旅，不過中共解放軍企圖以訪團過境美國夏威夷、關島發動軍演。對此，華府智庫「德國馬歇爾基金會（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）則表示，過境符合往例，中國發動軍演毫無正當性。

中國今年在賴清德520就職典禮、雙十國慶演說後，接連發動「聯合利劍A」、「聯合利劍B」軍演；而近來，更與俄羅斯在海、空軍，頻頻有聯合演習的作為，造成區域間各國的困擾。

「國際評估與戰略中心」資深研究員費學禮（Richard D. Fisher, Jr.）透過專欄文章指出，中共解放軍擘劃的未來，是做為戰爭、血腥鎮壓、侵略區域各國的基地，這見諸於11月29、30日的第9次「中俄聯合空中戰略巡航」。

費學禮表示，不只此次的演習規模是以往兩倍，中、俄轟炸機組成的聯合作戰打擊群，並由戰鬥機、空中預警管制機、加油機、電子作戰機護航，在11月29日於日本海瀕臨日本側進行封鎖演習，甚至侵犯韓國防空識別區；30日則大舉穿越宮古海峽，演練針對台灣東岸的封鎖與攻擊行動。

費學禮分析，首度亮相的轟-6N能發射遠達3000公里的空射彈道飛彈（ALBM），搭配射程達8000公里的俄羅斯Tu-95MS轟炸機，足以對駐守關島、夏威夷、阿拉斯加的美軍構成威脅。中國積極聯手俄羅斯提升聯合作戰、封鎖、打擊等能力，就是做好在2027年對台灣發動戰爭的準備。

葛來儀則肯定賴清德本次出訪友邦，突顯台灣是重要的夥伴，過境夏威夷跟關島也符合往例，中國想要藉此發動「聯合利劍C」軍事演習毫無正當性的。

我國安高層則表示，中國對台的武力圖謀昭然若揭；就在前總統馬英九率領青年學生來台灣交流的同時，中國就夥同俄羅斯演練如何攻擊台灣東部，何來善意、良性？侵略台灣是中國成就其霸權的工具及手段，與總統是否出訪、是否與台灣社會交流互動都無關，國安高層指出，台灣該強化防禦韌性、該與民主國家共同抵禦極權主義的威脅，都不會因中國的恐嚇而停止。

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