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農村控窯派對鹿野熱鬧登場　金牌社區與休閒農業區共襄盛舉

▲台東農村控窯派對熱鬧登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東農村控窯派對熱鬧登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為發掘台東農村之美，台東縣政府於7日在鹿野鄉公所前農地舉行「台東農村FUN PARTY」，並邀集十個台東縣金牌農村獲獎社區（鹿野永安、關山電光、池上萬安、台東富岡、台東富豐、池上富興、關山豐泉、鹿野龍田、金峰嘉蘭、金峰新興）及六個休閒農業區（池上米鄉、關山親水、初鹿、高頂山、金針山、山豬窟）特色店家進行成果交流，搭配控窯玩派對、農村樂美食及農村成果展示活動，一起體驗台東農村田園樂。

農業處長江慧卿表示，今年台東縣池上鄉萬安社區及台東市富岡社區分別榮獲第三屆全國金牌農村金牌及優等佳績，代表台東的農村社區非常有競爭力，社區的努力也被大家認同；此次，更是首次邀集縣內六個休閒農業區夥伴，透過控窯玩派對及結合在地特色農村美食，讓農村再生社區與休閒農業區進行同樂互動與經驗交流，激發未來更多的互動合作，進一步結合台東慢經濟縣政願景，以不同農村派對主題，推廣台東慢村生活產業，也希望這次參與的貴賓都能夠一起重溫農村田間生活的樂趣與感動。

台東議員陳宏宗期許明年結合更多農村社區的特色物產擴大舉行；另外，農業部農村發展及水土保持署台東分署李正鈞亦指出，透過串聯台東各軸線不同地域的農村生活特色主題派對模式、食農教育手作體驗與農村趣味競賽活動， 讓大家可以彼此同樂學習，行銷推廣台東農村慢生活產業之永續發展。

鹿野鄉長李維順提到，鹿野鄉農特產豐富，更有獨特的高台地景與田園景觀，除了著名的熱氣節嘉年華以外，永安社區的高台、玉龍泉步道、綠色隧道2626市集、龍田社區的採果體驗、瑞源地區的秋收田園樂及二層坪花海、瑞隆社區的新良濕地與花鹿米公園等場域，非常適合透過在地農產與特色文化，開發更多農村生活體驗商品，吸引更多人來體驗與發掘台東農村生活之美。

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