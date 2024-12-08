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大陸 大陸焦點 特派現場

老公被笑像「河童」！正妹人妻曬親密照打臉酸民：是我先追他

▲▼ 。（圖／）

▲馮CC的老公被笑像河童。（圖／翻攝自小紅書）

圖文／CTWANT

大陸一名正妹「馮CC來了」，因甜美外表擁有不少粉絲，而她其實已經是一位人妻還是二寶媽，經常在社群分享和老公的合照，不過卻被網友笑老公「像河童」，對此，馮CC表示，「是自己大學時期主動追求老公的。」

「馮CC來了」在小紅書發文，表示「選老公時樣貌真的不重要！」她在大學就認識老公，最終也結婚，結婚10年，她沒後悔過，儘管老公長得粗糙，但他願意做家事、帶孩子，是一個好男人。

馮CC跟老公結婚10年。

▲馮CC跟老公結婚10年。（圖／翻攝馮CC來了抖音，下同）

馮CC認為，「專情忠誠」非常重要，找帥哥不如找胖胖老公生活還比較快樂，年輕時她不太會打扮，在大學追到老公，結婚至今10年，她懷孕身材也走樣，老公也陪運動減肥，才找回現在的好身材，老公在家也會做家事和煮飯是「模範老公」。馮CC認為，伴侶外表固然重要，但婚姻不是只靠長相，能遇到這麼好的老公，才能讓家庭幸福美滿。

也有不少網友在抖音留言，「很配啊」、「姊妹你好幸福啊雖然不是你父母但是看了心裡暖暖的」、「我覺得這種男生很有安全感」、「以前沒打扮的時候是挺有夫妻臉」、「看起來是有錢，但是她說的他的那些好，有幾個男人能做到」。

馮CC表示，老公對她很好。

▲馮CC表示，老公對她很好。

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