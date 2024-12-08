淚！1歲童心臟病治療無效　在媽媽懷裡「看完最後一場煙火」離世

▲罹患先天心臟病的1歲多男童，在媽媽的懷抱裡安然離世。（圖／翻攝自微博／九派新聞）

圖文／CTWANT

大陸貴州省貴陽市一名1歲多的男童，罹患先天心臟病，經治療多次後，其父母仍被醫生遺憾告知「這個小孩你帶不大了」。某天晚上，天空正放著煙火，男童在媽媽的懷抱裡安然離世，男童父親則悲痛地說到，「我心想，煙花放完了，寶寶是不是也會離開了，結果他真的離開了」。

根據《九派新聞》等陸媒報導，男童父親表示，孩子1歲4個月，剛出生就黃疸指數過高，3個月時曾因肺炎住院，更檢查出心室中隔缺損。他說，孩子5個多月就做了心臟開胸手術，術後第3天心臟驟停，導致嚴重的缺血缺氧性腦損傷，並在加護病房住院1個月。

後來，經過專家會診，醫師認為可能無法治癒，也向男童雙親告知「這個小孩你帶不大了」，要他們做好準備，男童父母與家人商量後，決定放棄治療。

上（11）月29日，當天正好放煙火，男童的母親抱著孩子，一家3口在1樓抬頭看煙火，而男童也在父母的陪伴下，默默地離開人世，畫面令人鼻酸。事後，男童父親感嘆，孩子太痛苦了，要走的時候剛好外面在放煙火，「我心想，煙花放完了，寶寶是不是也會離開了，結果他真的離開了」。

影片曝光後，迅速引起熱烈討論，網友們也紛紛淚道，「他在媽媽懷裡去的，走的時候應該是幸福的，煙火相送，來世一路繁花，萬事順遂」、「父母陪他看最後的人間盛景。下一輩子一定是平安健康的小朋友」、「絢爛的煙花是他的第2次心跳」、「太難過了，當媽了見不得這些，寶貝下次投胎來爸爸媽媽這裡，一定是健健康康的」。

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