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大陸 大陸焦點 特派現場

影／大群飛鳥空中瞬間炸飛　「鳥擊」瞬間機身殘留大面積血跡　

記者任以芳／綜合報導

大陸一名航空愛好者拍下驚險瞬間，日前在廈門高崎機場附近拍飛機起降，意外拍攝一群飛鳥集體撞飛機，鳥兒像保齡球一樣在天空炸開，之後飛機順利降落，不過機身出現大面積「鳥擊」後的血跡。

綜合陸媒報導，該起事件發生於12月5日，一名航空愛好者劉先生在廈門高崎機場外、成功大道附近拍飛機。第二天翻看自己影片照片，才發現自己無意間拍下了「鳥擊」瞬間。

▲▼ 飛機撞上鳥群、鳥擊 。（圖／翻攝大陸抖音博主「WJ瀏」）

▲鳥群「撞擊」飛機後如保齡球在天空炸開四散 。（圖／翻攝大陸抖音博主「WJ瀏」）

根據當時影片顯示，一架國航客機正在降落，機身上方出現一群飛鳥正要轉彎，但飛機速度過快，鳥兒轉彎瞬間「集體」撞機，強大的撞擊力道，鳥兒們當場炸開四散，有如在天空打保齡球。

「鳥擊」後該航班順利降落，根據後續釋出照片，飛機前半段機身、機頭出現大面積血跡，顯看得讓人觸目驚心。據了解，該趟航班是大陸國航CA4539。

根據陸媒《極目新聞》追蹤，廈門高崎機場工作人員表示，經與相關單位瞭解，這架CA4539次航班於當天10點30分從成都雙流國際機場起飛，12點43分正常降落廈門高崎國際機場。但降落時確實與鳥群相撞，並未造成航班延誤和異常，當天後續繼續執行飛行任務。

北京航空航天大學航空專家、《航空知識》主編王亞男指出機場會用聲、光等方式驅趕鳥群，目前世界上沒有任何機場可以保證時時刻刻都把鳥驅趕乾淨。因此，在全球範圍內，飛機撞鳥的情況並不罕見。

王亞男表示，「鳥擊」時有發生，大多數時候不會造成嚴重的後果。只要飛機的兩台發動機沒有同時被撞擊損壞、鳥的殘骸沒有擋住飛行員的視野，通常不會導致惡性事故發生。

▼ 飛機機身、機頭殘留鳥群撞擊後血跡（已變色處理） 。（圖／翻攝大陸抖音博主「WJ瀏」）

▲▼ 飛機撞上鳥群、鳥擊 。（圖／翻攝大陸抖音博主「WJ瀏」）

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