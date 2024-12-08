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社會 社會焦點 保障人權

台中男逼「生殖器當鍋鏟」煎荷包蛋　下場曝光

▲桃園市林姓工程師邀男網友於2022年跨年夜上酒吧喝酒狂歡，趁網友酒醉帶回家共浴，並趁其意識不清時兩度以下體摩蹭其臀部強制猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲林男竟強迫被害者用生殖器煎蛋。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

台中一名林姓男子因懷疑友人在網路上性騷擾他的妻子，約對方談判時不僅痛毆對方，還逼迫自慰並拍下照片，甚至命令他把生殖器當鍋鏟，在熱鍋上把荷包蛋翻面。台中地院近日判決，林姓男子坦承犯行且已和解賠償，依妨害性隱私罪判處有期徒刑5個月，得易科罰金，全案可上訴。

判決書指出，檢警調查，37歲的林男懷疑一名男性友人在臉書上性騷擾其妻，於是透過劉姓友人約該男子出面談判。2023年11月21日凌晨1時許，該男子搭乘劉姓友人的車到林男住處後，林男隨即動手毆打對方頭部及臉部，造成男子嘴唇及頭皮撕裂傷。

林男未就此罷休，進一步脅迫男子脫掉褲子自慰，並拍下不雅影像。更誇張的是，他還強迫男子用生殖器將熱鍋上煎熟的荷包蛋翻面，自己則拿著手機錄影。

在檢方調查時，林男僅承認與男子有拉扯及拍攝自慰照片，但辯稱並未強迫對方，也否認要求對方用生殖器翻蛋。然而，受害男子提供了詳細的驗傷報告，並提交林男拍攝的不雅影像作為證據，證明遭受強迫。

檢方認定林男的行為同時涉及強制與妨害性隱私罪，依罪想像競合原則從重起訴林男妨害性隱私罪，至於受害男子未提告的傷害部分則未列入起訴。

台中地院審理認為，林男因細故未理性處理紛爭，反而採取強暴及脅迫手段，拍攝受害男子的不雅影像，行為已構成以強暴、脅迫方式使他人自行攝錄性影像罪。考量林男最終坦承犯行，並與受害男子和解且已賠償完畢，法院判處林男有期徒刑5個月，得以易科罰金，全案可上訴。

此案不僅涉及法律層面，也引發社會對網路糾紛處理方式的廣泛討論。如何在數位時代中平衡法律與道德，是未來值得深思的議題。

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