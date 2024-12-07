▲2025台中十大伴手禮登場，工策會推公益聯名禮盒首度曝光。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

聖誕、元旦佳節即將到來，也是採購、送禮的旺季，台中市工商發展投資策進會今(7)、明連續兩日舉辦「2025台中市十大伴手禮」票選活動，現場展售130家來自山海屯的伴手禮品牌。工策會今日更首度曝光「2025誕旦幸福公益禮盒」，歡迎民眾週末到市民廣場共襄盛舉。

工策會總幹事黃于珊表示，今日活動一早就吸引大批人潮到市民廣場參觀消費，此屆票選活動競爭激烈，每家業者都不惜砸重本，不但祭出超殺優惠，更準備上百份、上千份小禮物要送給支持的粉絲，邀請民眾前來參與投票，還可撿優惠、撿便宜。

明日頒獎典禮將揭曉此屆十大伴手禮得獎名單，工策會也將頒贈「好禮標章」獎狀予入圍店家，透過十大伴手禮的榮譽，由市府帶領業者一起拚經濟。

黃于珊說明，今日首度曝光兩款「2025誕旦幸福公益禮盒」，靈感來自於台灣好行888豐后線及11台中時尚城中城線，推出「璀璨台中山城」款及「台中時尚城中城」款，愛心公益價888元，今明兩日開放限量40盒讓現場民眾搶先預購。禮盒販售收入扣除成本，將捐贈公益團體，回饋社會。

工策會說明，「璀璨台中山城」禮盒嚴選8樣來自台中山城美味實用的伴手禮，包括網路超人氣「鴻鼎菓子」、DIY觀光工廠「木匠兄妹木工房」、醬人釀造「味榮食品」、梨山高山茶「華剛茶業」、百年餅舖「宝泉」、「歐客佬精品咖啡」掛耳包，「sNug給足呵護」中信兄弟精品Logo機能襪，及「麗寶樂園」優惠票券。

另外，「台中時尚城中城」禮盒嚴選8樣來自台中市區美味實用的伴手禮，包括灌餡蛋捲專家「青鳥旅行」、百年餅舖「陳允寶泉」、創意客製「小林煎餅」、老字號「今日蜜麻花」、「歐客佬精品咖啡」掛耳包，「sNug給足呵護」中信兄弟精品Logo機能襪，及「屋馬餐飲集團」、「繼光香香雞」優惠票券。

兩日活動自上午10時至下午4時開放民眾現場投票，地點在市民廣場公益路155巷一側投票區，現場票選採綁定手機號碼驗證，每人僅可投票一次，從參選商品中勾選5至10項商品，參與現場投票就有機會抽限量伴手禮盒。主辦單位將嚴格執行票選活動防弊機制，透過手機號碼驗證與短時間更換票選網址，確保公平、公正與公開。