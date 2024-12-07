　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2025台中十大伴手禮登場 工策會推公益聯名禮盒首度曝光

▲2025台中十大伴手禮登場 工策會推公益聯名禮盒首度曝光。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲2025台中十大伴手禮登場，工策會推公益聯名禮盒首度曝光。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

聖誕、元旦佳節即將到來，也是採購、送禮的旺季，台中市工商發展投資策進會今(7)、明連續兩日舉辦「2025台中市十大伴手禮」票選活動，現場展售130家來自山海屯的伴手禮品牌。工策會今日更首度曝光「2025誕旦幸福公益禮盒」，歡迎民眾週末到市民廣場共襄盛舉。

工策會總幹事黃于珊表示，今日活動一早就吸引大批人潮到市民廣場參觀消費，此屆票選活動競爭激烈，每家業者都不惜砸重本，不但祭出超殺優惠，更準備上百份、上千份小禮物要送給支持的粉絲，邀請民眾前來參與投票，還可撿優惠、撿便宜。

明日頒獎典禮將揭曉此屆十大伴手禮得獎名單，工策會也將頒贈「好禮標章」獎狀予入圍店家，透過十大伴手禮的榮譽，由市府帶領業者一起拚經濟。

黃于珊說明，今日首度曝光兩款「2025誕旦幸福公益禮盒」，靈感來自於台灣好行888豐后線及11台中時尚城中城線，推出「璀璨台中山城」款及「台中時尚城中城」款，愛心公益價888元，今明兩日開放限量40盒讓現場民眾搶先預購。禮盒販售收入扣除成本，將捐贈公益團體，回饋社會。

工策會說明，「璀璨台中山城」禮盒嚴選8樣來自台中山城美味實用的伴手禮，包括網路超人氣「鴻鼎菓子」、DIY觀光工廠「木匠兄妹木工房」、醬人釀造「味榮食品」、梨山高山茶「華剛茶業」、百年餅舖「宝泉」、「歐客佬精品咖啡」掛耳包，「sNug給足呵護」中信兄弟精品Logo機能襪，及「麗寶樂園」優惠票券。

另外，「台中時尚城中城」禮盒嚴選8樣來自台中市區美味實用的伴手禮，包括灌餡蛋捲專家「青鳥旅行」、百年餅舖「陳允寶泉」、創意客製「小林煎餅」、老字號「今日蜜麻花」、「歐客佬精品咖啡」掛耳包，「sNug給足呵護」中信兄弟精品Logo機能襪，及「屋馬餐飲集團」、「繼光香香雞」優惠票券。

兩日活動自上午10時至下午4時開放民眾現場投票，地點在市民廣場公益路155巷一側投票區，現場票選採綁定手機號碼驗證，每人僅可投票一次，從參選商品中勾選5至10項商品，參與現場投票就有機會抽限量伴手禮盒。主辦單位將嚴格執行票選活動防弊機制，透過手機號碼驗證與短時間更換票選網址，確保公平、公正與公開。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
明最凍探14度！　下周「急墜10度」時間出爐
25歲抗癌網紅卜娜娜離世！　生前幾乎失明
快訊／尹錫悅彈劾失敗！　最大在野黨魁發聲
台灣髮型師入境香港被捕！
新崛江人潮塞爆！　在地人一看感動：跟10年前有得比
妻被性騷擾！　台中夫逼他用生殖器當鍋鏟「翻面煎蛋」
32%台人恐中鏢！染皮蛇「5族群」最危險　醫：痛到像被火燒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

麻警前進大山國小暨社區聯合運動會　宣導交安及防詐觀念

打造國際友善城市！花蓮力推雙語化、數位化鏈接全球

2025台中十大伴手禮登場 工策會推公益聯名禮盒首度曝光

台東移民節暨國際移民日登場　展現多元族群共融

體驗都市農夫耕種　新北4處市民農園開放承租

社區照顧據點超前達標605處　侯友宜：完成1032里設銀髮俱樂部

基隆績優志工表揚大會　謝國樑：展現凝聚愛與力量

「台東小兒科之父」龍樂德醫師感恩追思會　縣府頒褒揚狀

全國首創「基隆親子照護平台」　謝國樑：展現智慧新里程碑

走進毛小孩世界！基隆Podcast暢談流浪動物和志工故事

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

恭喜！王齊麟宣布求婚成功　牽手陳詩媛：跪下跟她一樣高

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

黃子韜連麥鹿晗「徐藝洋超嗨」　約「喝茶」他急喊：注意言行！

陳梅慧國道遭追撞亡！ 公司執行長也同車...撞擊瞬間曝

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

小妹妹比跆拳道奮力踢　對手毫髮無傷站著就贏

麻警前進大山國小暨社區聯合運動會　宣導交安及防詐觀念

打造國際友善城市！花蓮力推雙語化、數位化鏈接全球

2025台中十大伴手禮登場 工策會推公益聯名禮盒首度曝光

台東移民節暨國際移民日登場　展現多元族群共融

體驗都市農夫耕種　新北4處市民農園開放承租

社區照顧據點超前達標605處　侯友宜：完成1032里設銀髮俱樂部

基隆績優志工表揚大會　謝國樑：展現凝聚愛與力量

「台東小兒科之父」龍樂德醫師感恩追思會　縣府頒褒揚狀

全國首創「基隆親子照護平台」　謝國樑：展現智慧新里程碑

走進毛小孩世界！基隆Podcast暢談流浪動物和志工故事

與李洋合體朝聖周董演唱會！王齊麟甜曬照「羽球界的周杰倫昆凌」

麻警前進大山國小暨社區聯合運動會　宣導交安及防詐觀念

尹錫悅彈劾失敗「執政黨成關鍵」　南韓在野黨11日將再提彈劾

25歲抗癌網紅不敵病魔離世！　「生前幾乎失明」最後發文惹淚

台灣山林2比2逼和日本社會人　4388人進場創冬盟紀錄

台灣髮型師入境香港被捕　涉走私10公斤K他命…偽裝成蛋白粉

射手注意安全！12星座「最新一週運勢」來了

新崛江晚間「被人潮塞爆」！在地人一看感動：跟10年前有得比

峮峮綁貓耳辮吐舌甜度爆表！　下秒彎腰「炸出事業線」好身材藏不住

韓版《聽說》女主角是她！　驚喜現身西門町...全場暴動

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

地方熱門新聞

綠營女議員候補喊「台灣應考慮戒嚴」　刪文仍被灌爆

台灣新住民人權展望協第11屆選美比賽台南外拍登場

扛6口家計！地瓜伯中南部跑透透擺攤

「閃耀新北 1314」跨河煙火　星空夜祈2025安定繁榮

全聯柳營中山店及爭鮮新營店開出統一發票大獎

疑似消防詐騙南消七大呼籲民眾提高警覺

小北百貨雙12、聖誕限定大杯咖啡買一送一

法拍BMW油電車下殺5折　12／3登場

台南官田消防前進校園防火宣導企業義消來逗陣

台南麻豆國小五校聯合運動會宣導強化防災觀念

國民黨簡賜勝登記參加草屯鎮長補選

新北金采獎首頒「金采視界獎」

派出所被督察糾正：營業時間不符

表揚地政業務績優機關人員　侯友宜：攜手共創新北美好未來

更多熱門

相關新聞

砂石車撞死婦人肇逃中警2小時逮到人　

砂石車撞死婦人肇逃中警2小時逮到人　

台中市沙鹿區中清路今天（7日）下午1時許發生死亡車禍，賀姓男子駕駛砂石車不慎擦撞騎乘機車的黃姓夫婦，造成58歲黃妻頭部重創死亡，賀男卻未停下駛離現場，警方在稍早將他通知到案，目前正在向其調查車禍及肇逃原因。現在肇事瞬間的驚悚畫面也曝光。

疑妻遭性騷！莽夫逼男友人用生殖器翻煎蛋

疑妻遭性騷！莽夫逼男友人用生殖器翻煎蛋

婦「電鑽問候」害鄰罹焦慮症　判賠18萬

婦「電鑽問候」害鄰罹焦慮症　判賠18萬

台中南屯八期機能滿點　千坪中庭中古屋還有3字頭甜甜價

台中南屯八期機能滿點　千坪中庭中古屋還有3字頭甜甜價

盤點台中聖誕網美新景點　建商撒幣目的「不賣房」

盤點台中聖誕網美新景點　建商撒幣目的「不賣房」

關鍵字：

工策會十大伴手禮台中2025

讀者迴響

熱門新聞

台積電工程師綠慘！嬌妻跟阿公級同事做224次

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她

4遊客一早在武嶺「摸來摸去」　一看全笑翻

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！身分曝光了

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」

中山美穗「猝逝第一現場」曝光！浴缸滿滿熱水

20歲台灣男子在柬埔寨連開71槍！　長相、姓名被公開

快訊／北市中山區醫美診所女患者送醫不治

17年前幫周杰倫伴舞！　他長大變偶像現身演唱會

男友「睡覺飄屍臭味」醒著很正常！過來人揭可能原因

沒在用載具！她結帳時「友拿手機給店員刷」

周杰倫記仇23年！　點名大咖天后掀舊帳

臭豆腐店正妹爆紅！「雙手上下甩油」本人IG曝光

周杰倫演唱會被PO網「18萬人免費看」　杰威爾出手了

寶貝女兒誕生　林昱珉升格當爸爸

更多

最夯影音

更多

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

恭喜！王齊麟宣布求婚成功　牽手陳詩媛：跪下跟她一樣高

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面