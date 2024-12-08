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鄧佳華偷拍女設計師裙底　判決結果出爐

▲▼鄧佳華先前偷拍女設計師，因而被起訴。（圖／資料照）

▲鄧佳華先前偷拍女設計師，因而被起訴。（圖／資料照）

記者柯振中／綜合報導

29歲網紅鄧佳華2023年在某間髮廊任職，沒想到竟持手機偷拍女設計師的裙底，侵犯了女設計師的隱私。桃園地院審理後，依照無故攝錄他人性影像罪，判鄧男6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，鄧佳華2023年間與受害的女設計師是同事關係，同年9月某天的晚間，他突然拿出手機，朝著女設計師的下半身衣物偷拍。女設計師發現以後，立即要求鄧刪除影像，並且報警處理。

事後鄧佳華在警詢的過程中，坦承了全部犯罪事實，且工作地點的監視器畫面，清楚拍下了鄧佳華偷拍的動作，女設計師也供稱，並無同意鄧佳華拍攝裙底。

不過，雖然鄧佳華在警詢時坦白犯行，但後來又跟網紅「吃屎哥」合作，拍攝了偷拍女設計師過程的惡搞影片，以此謀求社會大眾關注。

桃園地院法官審酌後認定，雖然鄧佳華坦承犯行，但鄧男2019年間就曾趁著外出拍片的機會，觸碰另一名受害女子的隱私部位，因而被判刑確定，物化女性、不尊重女性的觀念亟待矯正。

此外，鄧佳華在案件偵查中，還拍攝惡搞影片，法官認定欠缺同理心、彰明犯後並未真正反省己身，最終依照無故攝錄他人性影像罪，判處6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

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