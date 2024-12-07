睽違六年　「NBA中國賽」明年在澳門重啟

▲NBA中國賽明年在澳門重啟。（圖／翻攝金沙中國）



記者蔡紹堅／綜合報導

時隔六年，NBA中國賽將於明年重啟，在澳門進行兩場比賽，由布魯克林籃網隊對上鳳凰城太陽隊。

NBA副總裁馬克塔圖姆（Mark Tatum）6日在澳門的發表會上宣布，NBA中國賽將於明年重啟，於2025年的10月10日、12日在澳門的威尼斯人綜藝館舉行兩場比賽，由布魯克林籃網隊對上鳳凰城太陽隊。

除了馬克塔圖姆外，當天出席發表會的還有拉斯維加斯金沙集團總裁兼首席營運總裁及達拉斯獨行俠隊主席帕特里克杜蒙，布魯克林體育娛樂公司全球合作夥伴部執行副總裁凱瑟琳卡爾森、鳳凰城太陽隊執行副總裁兼首席營收官丹科斯特洛。

值得注意的是，此次NBA中國賽的重返，是在NBA與金沙集團的合作下促成，雙方一舉簽下5年的合約，代表著NBA中國賽未來5年都會在澳門舉行。

除了比賽以外，NBA和金沙集團還將舉辦球迷互動活動、NBA關懷行動社區活動和生活時尚活動，讓當地球迷全年都能享受NBA體驗。

馬克塔圖姆表示，把季前賽帶到澳門，將向這個全球新興體育中心之一城市的球迷呈現NBA比賽的精彩，「籃網隊和太陽隊有著令人興奮的陣容組合，有已成名的巨星，也有冉冉升起的新星。我們期待透過這些比賽和各種互動活動、青少年發展計畫和社區公益項目，吸引球迷、有抱負的球員和澳門當地社區參與其中。 」

NBA中國賽從2004年開始舉辦，2019年休士頓火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）挺香港反送中的事件爆發之後，隨即又遇上疫情，賽事便未再舉辦。