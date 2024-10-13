岑浩輝當選澳門特首　學者：上任後挑戰多

▲澳門候任特首岑浩輝。（圖／翻攝澳門政府）



記者蔡紹堅／綜合報導

澳門終審法院前院長岑浩輝13日在澳門特首選舉中以將近99%的超高得票率當選，專家認為，岑浩輝上任之後面臨不少挑戰，包含澳門居民大量赴內地消費，影響澳門營商環境，以及如何帶領澳門經濟多元發展等。

根據《香港電台》報導，澳門大學公共行政碩士課程主任陳建新表示，澳門社會近年面對不少變化，澳門人都期待新特首如何令澳門變得更好，岑浩輝帶領的澳門政府，上任後高機率會調整與民生相關的保障金額，讓市民感覺新政府是「急民之所需」。

陳建新也認為，岑浩輝會發展現代金融業，與香港方面做好協調分工。

對於岑浩輝多年來擔任澳門終審法院院長工作，欠缺商界經驗，陳建新直言，這方面或許是他的優勢，因為在推動產業改革上會給人更中立持平的感覺，加上擁有法律背景，對於澳門與內地進行行政法規協調對接方面，可能做得更理想。

岑浩輝是此次特首選舉的唯一一位候選人，他在當選之後表示，當選行政長官候任人深感榮幸，是他人生中至高的榮譽，將忠誠履行政綱，滿足市民期望，也會全面準確、堅定不移貫切一國兩制方針，以維護國家安全發展利益為最高原則。

岑浩輝現年62歲，出生於廣東中山一個農村家庭，1981年以中山市狀元的身份考入北京大學法律系，畢業之後曾擔任過執業律師。岑浩輝1986年才移居澳門，1990年通過考核，作為法律人才前往葡萄牙進修語言及完成法律課程。

1993年，岑浩輝從葡萄牙返回澳門，1995年成為首批法院司法參事之一，1999年12月獲任命為終審法院院長。岑浩輝同時是澳門法官委員會主席、推薦法官的獨立委員會委員、區際司法協助及國際司法互助工作小組成員、澳門基本法推廣協會名譽會長。