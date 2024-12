總是手腳冰冷？　專業醫警告：原因不只「天氣冷」

圖文/CTWANT

隨著天氣日漸寒冷,相信開始有些體虛的民眾已經出現手腳冰冷的情況。但目前有醫師表示,手腳冰冷的情況有時候不是只代表著氣血循環差、身體虛弱,也有可能是更棘手的「雷諾氏症」。

《鏡報》報導,根據瓦倫西亞社區足病醫學會(Illustrious Official College of Podiatrists of the Valencian Community, ICOPCV)研究,雷諾氏症(Raynaud's disease)也有可能導致手腳冰冷,雷諾氏症會產生一種短暫性缺血,當血液因動脈阻塞而短暫無法流向雙腳時,就會導致下肢感到冰冷。

報導也提到,雷諾氏病的症狀在寒冷天氣中會更加明顯,因為低溫會導致血管收縮和變窄。患者的皮膚可能因血流受限而變白或變淡,有時甚至會變藍,隨著血流恢復又可能轉紅。對於深色膚色的人,指尖可能會顯得更加蒼白。不過,雷諾氏病的具體病因仍未明確,但寒冷是主要的誘因。

瓦倫西亞社區足病醫學會也提到,壓力和吸菸也是加重雷諾氏病的重要因素。吸菸會影響血液循環,因此減少尼古丁攝取有助於改善症狀。此外,瓦倫西亞的足病醫師建議,患者應保持雙腳活動以促進血液流動,並穿著具有保暖效果的鞋子,特別是在寒冷的日子外出時。

英國國民健康服務(NHS)也建議,若患者症狀嚴重或有惡化趨勢,應立即就醫。尤其是症狀僅出現在身體一側,或伴隨關節疼痛、皮疹或肌肉無力,可能暗示其他健康問題。年滿30歲且首次出現雷諾氏病症狀,或12歲以下的兒童出現類似症狀,也應及時尋求醫療建議。

