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總是手腳冰冷？　專業醫警告：原因不只「天氣冷」

為何總是手腳冰冷　專業醫提醒：並非只有天氣寒冷導致

圖文／CTWANT

隨著天氣日漸寒冷，相信開始有些體虛的民眾已經出現手腳冰冷的情況。但目前有醫師表示，手腳冰冷的情況有時候不是只代表著氣血循環差、身體虛弱，也有可能是更棘手的「雷諾氏症」。

《鏡報》報導，根據瓦倫西亞社區足病醫學會（Illustrious Official College of Podiatrists of the Valencian Community, ICOPCV）研究，雷諾氏症（Raynaud's disease）也有可能導致手腳冰冷，雷諾氏症會產生一種短暫性缺血，當血液因動脈阻塞而短暫無法流向雙腳時，就會導致下肢感到冰冷。

報導也提到，雷諾氏病的症狀在寒冷天氣中會更加明顯，因為低溫會導致血管收縮和變窄。患者的皮膚可能因血流受限而變白或變淡，有時甚至會變藍，隨著血流恢復又可能轉紅。對於深色膚色的人，指尖可能會顯得更加蒼白。不過，雷諾氏病的具體病因仍未明確，但寒冷是主要的誘因。

瓦倫西亞社區足病醫學會也提到，壓力和吸菸也是加重雷諾氏病的重要因素。吸菸會影響血液循環，因此減少尼古丁攝取有助於改善症狀。此外，瓦倫西亞的足病醫師建議，患者應保持雙腳活動以促進血液流動，並穿著具有保暖效果的鞋子，特別是在寒冷的日子外出時。

英國國民健康服務（NHS）也建議，若患者症狀嚴重或有惡化趨勢，應立即就醫。尤其是症狀僅出現在身體一側，或伴隨關節疼痛、皮疹或肌肉無力，可能暗示其他健康問題。年滿30歲且首次出現雷諾氏病症狀，或12歲以下的兒童出現類似症狀，也應及時尋求醫療建議。

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