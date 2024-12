射手注意安全！12星座「最新一週運勢」來了

▲12星座一週運勢揭曉,射手座出門在外要注意交通安全。(示意圖/記者林敬旻攝)

辰宇力 ☆ 2024.12.7~2024.12.14星象預測與12星座運勢

近期星況

水星與火星正在火象星座逆行,對於習慣快速節奏的夥伴們來說,最近這段期間很容易有跌跌撞撞的感覺。然而轉彎之處藏有新機,火象與風象能量在重整過程中融合出更強大的進步力量,啟動下一階段的契機。金星在本週進入水瓶座,出其不意、跨越框架的思考,是在紛亂之中嶄露頭角的機會。

展望未來7日,#水瓶自信帶來魅力。#天秤閃耀光芒。#白羊搜集各種優惠。#雙子開心玩。#摩羯有溫厚的友誼。#巨蟹 貴人降臨。#獅子換個美麗的樣子。#雙魚多思慮。#金牛砥礪心志。#天蠍有口角紛爭。#處女易失眠。#射手注意交通安全。

【12星座一週星情氣候】

♈ #白羊座 #Aries(03/21~04/19)

本週開運色:綠、黃

12/7(SAT):晴 Sunny

12/8(SUN):晴時多雲 Mostly Sunny

12/9(MON):晴時多雲 Mostly Sunny

12/10(TUE):陰 Cloudy

12/11(WED):陰 Cloudy

12/12(THU):晴 Sunny

12/13(FRI):晴 Sunny

12/14(SAT):晴 Sunny

♉ #金牛座 #Taurus(04/20~05/20)

本週開運色:粉玫瑰、藍

12/7(SAT):雨 Rain

12/8(SUN):晴 Sunny

12/9(MON):晴 Sunny

12/10(TUE):晴時多雲 Mostly Sunny

12/11(WED):晴時多雲 Mostly Sunny

12/12(THU):暴雨 Heavy Rain

12/13(FRI):陰 Cloudy

12/14(SAT):晴 Sunny

♊ #雙子座 #Gemini(05/21~06/21)

本週開運色:黃、藍

12/7(SAT):晴 Sunny

12/8(SUN):雨 Rain

12/9(MON):雨 Rain

12/10(TUE):晴 Sunny

12/11(WED):晴 Sunny

12/12(THU):晴時多雲 Mostly Sunny

12/13(FRI):晴時多雲 Mostly Sunny

12/14(SAT):陰 Cloudy

♋ #巨蟹座 #Cancer(06/22~07/22)

本週開運色:紫、淺海綠

12/7(SAT):晴時多雲 Mostly Sunny

12/8(SUN):晴 Sunny

12/9(MON):晴 Sunny

12/10(TUE):雨 Rain

12/11(WED):雨 Rain

12/12(THU):晴 Sunny

12/13(FRI):晴 Sunny

12/14(SAT):晴時多雲 Mostly Sunny

♌ #獅子座 #Leo(07/23~08/22)

本週開運色:紫、淺海綠

12/7(SAT):陰 Cloudy

12/8(SUN):晴時多雲 Mostly Sunny

12/9(MON):晴時多雲 Mostly Sunny

12/10(TUE):晴 Sunny

12/11(WED):晴 Sunny

12/12(THU):暴雨 Heavy Rain

12/13(FRI):雨 Rain

12/14(SAT):晴 Sunny

♍ #處女座 #Virgo(08/23~09/22)

本週開運色:粉玫瑰、藍

12/7(SAT):晴時多雲 Mostly Sunny

12/8(SUN):陰 Cloudy

12/9(MON):陰 Cloudy

12/10(TUE):晴時多雲 Mostly Sunny

12/11(WED):晴時多雲 Mostly Sunny

12/12(THU):晴 Sunny

12/13(FRI):晴 Sunny

12/14(SAT):雨 Rain

♎ #天秤座 #Libra(09/23~10/23)

本週開運色:紅紫、黃

12/7(SAT):晴 Sunny

12/8(SUN):晴時多雲 Mostly Sunny

12/9(MON):晴時多雲 Mostly Sunny

12/10(TUE):陰 Cloudy

12/11(WED):陰 Cloudy

12/12(THU):晴時多雲 Mostly Sunny

12/13(FRI):晴時多雲 Mostly Sunny

12/14(SAT):晴 Sunny

♏ #天蠍座 #Scorpio(10/24~11/22)

本週開運色:粉玫瑰、藍

12/7(SAT):雨 Rain

12/8(SUN):晴 Sunny

12/9(MON):晴 Sunny

12/10(TUE):晴時多雲 Mostly Sunny

12/11(WED):晴時多雲 Mostly Sunny

12/12(THU):暴雨 Heavy Rain

12/13(FRI):陰 Cloudy

12/14(SAT):晴時多雲 Mostly Sunny

♐ #射手座 #Sagittarius(11/23~12/21)

本週開運色:天藍、紫

12/7(SAT):晴 Sunny

12/8(SUN):雨 Rain

12/9(MON):雨 Rain

12/10(TUE):晴 Sunny

12/11(WED):晴 Sunny

12/12(THU):晴時多雲 Mostly Sunny

12/13(FRI):晴時多雲 Mostly Sunny

12/14(SAT):陰 Cloudy

♑ #摩羯座 #Capricorn(12/22~01/19)

本週開運色:褐、墨綠

12/7(SAT):晴 Sunny

12/8(SUN):晴 Sunny

12/9(MON):晴 Sunny

12/10(TUE):雨 Rain

12/11(WED):雨 Rain

12/12(THU):晴 Sunny

12/13(FRI):晴 Sunny

12/14(SAT):晴時多雲 Mostly Sunny

♒ #水瓶座 #Aquarius(01/20~02/18)

本週開運色:藍、藍綠

12/7(SAT):陰 Cloudy

12/8(SUN):晴 Sunny

12/9(MON):晴 Sunny

12/10(TUE):晴 Sunny

12/11(WED):晴 Sunny

12/12(THU):暴雨 Heavy Rain

12/13(FRI):雨 Rain

12/14(SAT):晴 Sunny

♓ #雙魚座 #Pisces(02/19~03/20)

本週開運色:藍、綠

12/7(SAT):晴時多雲 Mostly Sunny

12/8(SUN):陰 Cloudy

12/9(MON):陰 Cloudy

12/10(TUE):晴 Sunny

12/11(WED):晴 Sunny

12/12(THU):晴 Sunny

12/13(FRI):晴 Sunny

12/14(SAT):雨 Rain