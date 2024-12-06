今「大雪」4生肖走旺運！第一名大錢小錢通通來

文／命理老師 邱彥龍

今（12／6）節氣進入大雪，日夜溫差大，情緒波動也大，國際天星命理風水專家邱彥龍老師指出，未來16天有四個生肖走旺運，第一個是屬豬的朋友，大錢小錢通通來；其次是屬狗的人，這段期間特別能嗅到錢的味道，知道往哪裡發展會賺到錢；第三個是屬鼠的，不用對外求，事業就會自己找上門來；最後是屬牛的人，這段時間跟客戶、合夥人或另一半互為貴人，幫助他們，就等於幫助自己。

▲大雪節氣。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（12／6～12／21）運勢最強4生肖，分別是：

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Top4 ：牛



屬牛的朋友在這段期間，與合夥人、另一半、客戶互為貴人，相互幫助、互相替對方著想，就能彼此成就，只要能做好溝通協調工作，財運就能越來越旺。

Top3 ：鼠



屬鼠的朋友在這段期間，有大、小財運的機會，事業會主動找上門來，國內國外都有機會，但要低調行事，悶聲才能發大財。

Top2 ：狗

屬狗的朋友在這段期間，第六感超強，能感覺到錢的味道，只要名氣和人氣打開，並做到讓人信任、讓別人覺得你很靠譜，事業財運就都會旺旺來。

Top1 ：豬



屬豬的朋友在這段期間，讓人有既聰明又討喜的感覺，大錢小錢通通來，財運旺，能掌控全局，但相對的也會遇到小人暗算，千萬別太堅持己見，多溝通協調，注意說話的方式，才不會說者無心聽者有意，因誤會而產生不愉快。

▲大雪期間只要認真工作會很討喜。（圖／取自免費圖庫pexels）



進入「大雪」，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，天地的磁場正在轉變中，上一個節氣遺留下來的問題是考驗跟試煉，但隨之而來的將會是榮耀、成功跟幸福的時刻，千萬不要生起復仇之心，否則會惹上麻煩事，而導致魚死網破，建議把心思放在事業跟工作上，按照規劃進行，未來將有很好的發展，並為自己帶來財富。

邱彥龍老師指出，大雪期間這16天，火逆即將開始，從12月7日到2025年2月23日為止，會特別容易衝動、易怒、好爭吵，做事魯莽，具有攻擊破壞性，尤其要小心因為面子和情感問題而導致衝突；另外，由於金星在12月7日進到水瓶座，會有一種「認真的女人最美麗、認真的男人最帥氣」的感覺，只要認真，就會給人聰明的好感，工作上會很討喜，但小心火星衝金星之故，也會惹來麻煩與忌妒，平常心看待即可。

另外，由於大雪期間最旺的星是太陽、金星、海王星跟冥王星，邱彥龍老師指出，這將有利於國家元首、政府官員、大企業家、網紅、藝人等娛樂產業，活動行銷企劃、文化藝術、音樂繪畫、珠寶黃金業、婚喪喜慶業、與兒童有關的行業、五金、礦業、藥品業、淡海漁業、船務運輸業、餐飲業、化學產業、油業、酒業、宗教玄學靈性業等，而水瓶、雙子、射手、雙魚、金牛等五個星座，這段時間只要用心在工作上，可以得到快樂與成就感外，財富與事業也會蒸蒸日上。

邱彥龍 老師

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師