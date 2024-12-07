「宇宙無敵」張政禹回母校謝栽培　捐10萬盼學弟比賽吃好點

記者許宥孺／高雄報導

台灣奪下世界12強棒球賽總冠軍，引起全台追星熱。內野手張政禹今(7日)受邀回母校高雄中正國小參加校慶，學弟妹特別準備他的應援曲「震撼一擊張政禹，宇宙無敵張政禹」歡迎大學長回家，並合跳世界名曲《台灣尚勇》，氣氛嗨到最高點。張政禹則宣布捐贈10萬元給少棒隊，希望幫助學弟們「吃好一點，用好一點」。

▲張政禹今日回母校高雄中正國小，學弟妹熱情包圍要簽名。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲▼張政禹在台上跟著跳應援曲，校長頒贈「中正之光」獎狀。（圖／記者許宥孺翻攝）

張政禹目前與家人設籍高雄市苓雅區，今日他回母校中正國小參加校慶活動，受到師生列隊熱烈歡迎，許多小學弟、小學妹爭相和他拍照、要簽名球。校方則準備張政禹的母隊味全龍應援口號「震撼一擊張政禹，宇宙無敵張政禹」高呼迎接他上台，張政禹也與台下一起跳《台灣尚勇》與自己的應援曲，氣氛嗨到最高。校長陳棨信隨後頒贈「中正之光」優秀校友獎狀給張政禹。

張政禹表示，很高興母校邀請他回來，謝謝學校過往的栽培，讓他有今日這般成績，也謝謝教練和老師，他以前比較調皮，但他們都沒有放棄他，才會有現在的他。

▲張政禹宣布捐10萬元給母校棒球隊。（圖／記者許宥孺翻攝）

張政禹今日也特別捐贈10萬元給中正國小少棒隊，他表示，除了感謝外，現在自己有一點能力，可以幫助學弟，「以後出去比賽可以吃好一點、用好一點」。

對於學生、家長的熱烈歡迎，張政禹笑說：「有嚇到！不知道會這樣，謝謝他們，也謝謝校長邀請我回來。」提到就學時期的校園點滴，他認為：「應該是操場吧！是我們很常跑步的地方，很美好的回憶，因為那時候真的很累。」

▲張政禹發起金三角手勢，帶隊全隊氣氛。（圖／記者李毓康攝）

台灣隊在複賽時面對美國，張政禹敲出帶有打點的二壘打，拉抬中華隊氣勢，攻守表現穩定，讓他瞬間吸一票粉絲。此外，張政禹率先發起「金三角」的上壘手勢，其實是自嘲自己曾涉德州撲克風波，不過他認為這個動作在德州撲克代表「ALL IN」全壓的意思，也能解釋成毫不保留、全力以赴。