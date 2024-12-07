生理期照來！人妻狂啪小王「做到進醫院」　綠帽夫見鹹濕對話怒告

▲人妻和小王出軌玩很大，丈夫發現姦情後將小王告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名身材火辣的人妻偷吃小王，兩人不僅「闖紅燈」上床，還大方討論情趣用品、走後門、穿丁字褲，小王更表示「想要在人妻懷孕的時候玩」，甚至因為過於激烈，導致人妻黃體破裂劇痛，到醫院治療。丈夫發現兩人姦情後，怒對小王提告求償150萬。新竹地院審理，法官判定小王侵害配偶權，應賠償人夫45萬。可上訴。

人夫主張，他和妻子結婚第3年，妻子就偷吃有業務往來的小王，兩人互以「老公」、「老婆」、「寶貝」相稱，還發生多次性行為，直到妻子和小王於今年4月鬧翻，小王來夫妻倆住處大吵大鬧，他質問妻子後才知道被戴綠帽，憤而提告對小王求償150萬元。

人夫提出妻子和小王的海量鹹濕對話為證，包含小王說「那我幫妳打針」、「用○棒幫妳注射」，並抱怨「月經來了不能打砲」，人妻表示「你要玩可以玩呀」，小王回「我要在外面的廁所」。還有人妻說「我要是懷孕，你一年沒辦法碰我，你可以嗎」，小王傳送「懷孕做愛姿勢建議圖」表示「我想要老婆懷孕的時候玩」，以及「可是我想內○老婆」、「妳之前每一個不是都沒避孕、怎麼我跟老婆沒做過幾次就懷孕」，兩人更討論「那下次穿裙子不要穿內褲直接來」、「丁字褲直接來」、「妳就很淫蕩直接叫我○嘴巴」、「老婆很漂亮很白皮膚很好身材很好啊」、「奶又大○○又很濕很緊」。

另兩人還提到人妻陰道感染等問題，以及人妻說「我和你同房之後，就是黃體破裂」、「我吃藥流產，沒有流乾淨」、「血沒流完，都不能做愛」、「做愛做到進醫院」，小王回應「死騷貨」、「好呀、我先X別人」、「我就太長了唄」、「頂太深撞破了唄」，兩人更討論「玩具那個我真的太敏感了」、「震動到一個點的時候，那種酥麻感我受不了」、「老公，被你在床上寵的感覺真好」，「那全部的愛都X給老婆要全部吃下去不能浪費我對老婆的愛」、「妳就天生適合被X不會痛」等語，對話相當露骨。

全案審理時，小王辯稱人妻向他拿了很多錢，還說和丈夫感情不好要離婚，他匯錢後發現竟是人夫的帳戶，可見兩人一起詐騙他，而且如果人夫在4月才知道老婆偷吃，5月夫妻倆怎麼還會跑去大陸玩，根本不合理，人夫根本從頭到尾都知情。

法官認為，小王曾問人妻「妳結婚後妳找過幾個」，可見知道她已婚，還和她有親吻及猥褻、性交行為，已侵害配偶權，而人夫和妻子結婚多年又有小孩，出國遊玩的考量因素很多，不能僅因人夫知道妻子偷吃仍一起出國玩，就認定人夫已原諒這件事，判小王要賠45萬元。可上訴。