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求離婚！女子為嫁人夫…竟給原配904萬元　最後還惱羞告上法院

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫freepik）

▲石小姐與韓先生溝通無果，怒將對方告上法院。（示意圖／取自免費圖庫freepik）

記者廖翊慈／綜合報導

福建石獅一名石小姐日前誕下一名男嬰後，決定與交往多年的「男友」韓先生結婚。身為第三者的她，找上韓先生的老婆楊太太攤牌，並表示，只要兩人離婚，她願意給予補償200萬元（人民幣，下同，約台幣904萬元），還當場轉帳給原配120萬元（約台幣542萬元），但結果卻不如她意。

據《極目新聞》報導，石小姐表示，誰知道一年半過去，「男友」卻沒有離婚，一氣之下，將兩人告上法庭，要求原配返還，當初轉帳的120萬元。

石小姐表示，自己與原配達成了「由石某支付楊某120萬元，則楊某離婚」的口頭合同，並以楊某違背合約為由，請求法官判，楊某返還120萬，及逾期付款利息。

▲▼離婚。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲ 韓先生與楊太太正處於離婚冷靜期。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

法院審理認為，石小姐支付的120萬元，是以破壞他人婚姻為目的，再加上「男友」韓先生和原配，已經簽署了《離婚協議書》，目前正處於離婚冷靜期，不符合法律規定的返還條件，因此，她的請求，於法無據，於理不合，不予支持。

法官指出，同時，依法夫妻在婚姻關係存續期間，所得財產屬於夫妻共同財產，「本案中，韓先生婚外情期間，向情人的淨支付金額高達600多萬元，且並未經過原配妻子同意，對於該部分財產原配可以上訴，向情人追回。」

該起案件引起網友熱議，「這個男人給他情人轉了600多萬了，這120萬很大機率是夫妻共同財產，其餘也該原配追回」、「這120萬也是原配老公給的，屬於夫妻共有財產，為啥要還」、「大快人心，誰讓妳破壞別人家庭」、「最好的處理方法，錢拿了但是就不離婚，讓妳人財兩空」、「這個結局真的太舒適了」、「這事中的男的怎麼沒提，他也有很大問題吧」。

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