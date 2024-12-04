借廁所吵架　老闆怒搬瓦斯桶點火！結局賠10萬換緩刑

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫因為妻子向店家商借廁所一事，與老闆阿財（化名）起爭執，沒想到老闆竟然搬出店裡的瓦斯桶，開啟之後再點燃打火機，嚇壞現場所有人。屏東地院法官日前審理此案，並依放火燒燬現供人使用之住宅及現有人所在之建築物未遂罪，判處阿財有期徒刑1年10個月，緩刑4年，還要向公庫支付10萬元、接受2場法治教育課程。

▲阿財與他人起爭執，竟開啟瓦斯桶再點燃打火機。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，人夫因為妻子向店家商借廁所一事，與老闆產生嫌隙；今年2月間老闆飲酒之後，在店面旁邊的道路與人夫再次因為借廁所的事情發生口角拉扯，一氣之下竟從店內搬出瓦斯桶，開啟瓦斯桶再點燃打火機，讓瓦斯桶噴口處於燃燒狀態。

人夫見狀嚇了一大跳，加上事發地點緊鄰多間民宅，若真的引發火勢，後果不堪設想。幸好旁邊民眾機警，立刻報案，警方到場立刻將阿財制止，沒有釀成大禍。

屏東地院法官認為，阿財未能理性處理糾紛，竟在店面旁邊開啟瓦斯桶點火燃燒，不僅對公共安全造成影響，也讓人夫心生畏懼，行為確實不可取，考量到他已經坦承犯行，也與人夫達成和解並獲得諒解，最終依放火燒燬現供人使用之住宅及現有人所在之建築物未遂罪，判處他有期徒刑1年10個月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，還要向公庫支付10萬元、接受2場法治教育課程，全案仍可上訴。