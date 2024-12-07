醉男嗆警三字經「順口就罵了」　1原因獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）今年5月間前往某店家消費，喝醉之後遲遲沒有完成付款，見店家報警，竟嗆警察「懶X、X、X你娘」；事後他不承認罵警並辯稱，「當下我順口就罵了，我當時喝醉了」。雲林地院法官日前審理之後，認為阿輝主觀上雖然具有妨害公務執行的目的，但客觀上未達妨害公務執行的程度，因而裁定無罪。

▲阿輝喝醉罵警三字經，挨告之後被法官諭知無罪。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，阿輝今年5月間前往雲林縣某店家消費1萬元，付了5000元之後，還差5000元沒有支付，但他已經醉到無法正常對談，店員無奈只能報警處理；然而，警方到場時，阿輝不僅大聲吼叫，還對著警察至少罵了4次「懶X」，被當場壓制在地時，仍持續飆罵「X，X你娘」、「你惡人，你的名聲不好」。

後來阿輝酒醒接受警詢、偵查時，坦承確實有說出上述話語，但否認有侮辱公務員的意圖，「我不承認，當下我順口就罵了，我當時喝醉了。」檢方訊後仍依涉犯刑法第140條第1項之於公務員依法執行職務時，當場侮辱罪嫌，將阿輝起訴。

雲林地院法官當庭勘驗警方密錄器內容，發現阿輝當時確實不肯配合，還對警方口出穢語，被壓制之後仍持續辱罵，主觀上具有妨害公務執行的目的。

不過，法官表示，阿輝說的話雖然不雅，但整個辱罵過程短暫，加上當時有2名警員在場，警方具有人數優勢，不至於因為阿輝口出惡言，就影響到公務執行，最後阿輝被逮捕，足見他的言語內容並不會干擾到警員的指揮、聯繫以及公務執行。

法官指出，此案檢方提出的證明，雖然可以證實阿輝在主觀上有具有妨害公務執行的目的，但難以證實客觀上足以影響警員執行公務，因此裁定無罪，全案仍可上訴。

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