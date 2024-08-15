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社會 社會焦點 保障人權

超衰！買菜婦進賭場問路一起被逮　挨罰6千元結局全免了

記者黃翊婷／綜合報導

婦人阿嬌（化名）今年1月間在賭場被警方查獲，身上攜帶的3萬5200元現金被沒入，還因此挨罰6000元，但她強調，自己當天只是進去賭場問路，順便休息一下，沒有參與賭博，那筆錢則是買蘿蔔的訂金。雲林地院法官審理之後，確認現有證據皆無法證明阿嬌有賭博行為，最終裁定撤銷原處分，阿嬌不罰。

賭博,押注,下注,籌碼,押寶（圖／視覺中國CFP）

▲阿嬌進入賭場問路，被查緝警員當成賭客開罰。（示意圖／VCG，與本案無關。）

阿嬌在判決書中主張，今年1月間她進入某賭場問路，順便在裡面坐著休息喝茶，並未參與賭博，也沒有靠近過賭桌，沒想到遇上警方前來查緝，警員要求她交出口袋內的現金，說做完筆錄就會歸還，她才同意交出，那筆錢（總計3萬5200元）是她買蘿蔔的訂金，而非賭資，她因為此事挨罰6000元，於是決定向法院聲明異議，請求撤銷原處分。

警方則表示，查緝現場人數眾多、情況混亂，部分賭客四處逃竄、跳窗逃離現場，或是忙著藏匿賭資，賭場監視器都是對外拍攝，賭客之間彼此不認識，查扣的帳冊也沒有記載當日賭客名單，確實沒有直接證據可以證明阿嬌有在現場參與賭博；但相反的，阿嬌聲稱那筆錢是買蘿蔔的訂金，也沒有相關佐證資料，她攜帶大量現金、長時間滯留賭場，卻說沒有參與賭博，顯然不合理。

雲林地院法官認為，警方查緝時並未實際看見阿嬌賭博，不能單憑她身上攜帶大量現金，就認定有賭博行為，況且前往賭場也不一定只有賭博目的，該賭場確實設有讓人休息、泡茶的場所，休息區也與賭桌相隔一段距離；檢警缺乏積極事證足以佐證阿嬌有觸法行為，最終裁定撤銷原處分，阿嬌不罰，全案不可抗告。

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