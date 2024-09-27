駕駛車禍睡翻「被叫醒秒衝撞警車」　下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）今年1月間駕駛小客車外出，卻在途中發生車禍並於駕駛座上睡著，被警方叫醒之後，竟一腳踩下油門衝撞警員和警車。雲林地院法官認為，阿興有毒品前科，經觀察勒戒之後釋放，未滿3年又吸毒，甚至毒駕發生車禍，日前依毒品危害防制條例第10條第1項之施用第一級毒品罪，判處他有期徒刑8個月。

▲阿興被警員叫醒，竟意圖開車衝撞警員及警車。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興今年1月6日晚間9時許在車上施用第一級毒品海洛因，接著開車上路，途中與其他車輛發生交通事故；警方接獲報案抵達現場時，發現阿興昏睡於駕駛座上，於是上前拍打車窗將人叫醒。

沒想到阿興醒來之後，竟一腳踩下油門衝撞警員及警車，並在逃逸途中從車內丟出不明物體。警方見狀隨即追上去將阿興攔停逮捕，當場從車上搜出注射針筒等證物，後續採集尿液送驗，結果呈現可待因、嗎啡陽性反應。

雲林地院法官認為，阿興過去因涉犯毒品案件被送至勒戒所，直到2022年6月才被釋放，沒想到釋放未滿3年又吸毒，甚至毒駕發生車禍，素行不佳，考量到他已經坦承犯行，態度尚可，最終依毒品危害防制條例第10條第1項之施用第一級毒品罪，判處有期徒刑8個月，全案仍可上訴。